Gia Lai cơ bản hoàn tất trao tiền quà 2/9 cho người dân

TPO - Gia Lai tiếp nhận hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương, và phân bổ về 135 xã, phường để trao tiền quà tặng dịp lễ Quốc khánh 2/9 (100.000 đồng/người) cho khoảng 3,55 triệu người dân, đến nay cơ bản đã hoàn tất.

Ngày 13/9, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đến nay các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất việc chi tiền quà tặng Quốc khánh 2/9 của Chính phủ cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục nhận tiền quà 2/9. Ảnh: Trương Định

Riêng một số phường trung tâm, do vừa chi tiền mặt vừa chi qua tài khoản theo đăng ký trên VNeID, hệ thống bị quá tải nên vẫn đang tiếp tục chi trả.

Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng cho biết, Pleiku là một trong những phường có dân số đông, ngay từ những ngày đầu phường cũng tích cực triển khai, chủ yếu trao tiền mặt cho người dân. Hiện địa phương đã chi trên 90% kế hoạch và đang tiếp tục trao đến cho người dân.

Còn tại phường Quy Nhơn, thông tin từ địa phương cho biết, đến nay đã chi hơn 10,3 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch. Trong hai ngày tới, địa phương tập trung chi trả phần còn lại để bảo đảm hoàn thành trước hạn cuối 15/9 theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, người dân chủ yếu nhận tiền mặt, số đăng ký nhận qua tài khoản không nhiều. Theo ông Toàn, có trường hợp người dân đăng ký sai số tài khoản ngân hàng, buộc địa phương phải chuyển sang hình thức chi tiền mặt để tránh sai sót.

Phường đã thông báo rộng rãi để người dân nắm rõ. Nếu đến hạn chi trả mà vẫn còn người chưa nhận, địa phương sẽ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 355 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương, phân bổ về 135 xã, phường để chi trả cho khoảng 3,55 triệu người dân.