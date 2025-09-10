Đà Nẵng phê bình 29 địa phương chậm cập nhật kết quả tặng quà Quốc khánh

TPO - Nhiều xã có tỷ lệ cập nhật kết quả tặng quà dịp 2/9 cho nhân dân dưới 3% như Lãnh Ngọc, Nam Giang, Thạnh Bình, Phú Thuận, Phước Chánh, La Êê…

UBND TP Đà Nẵng cho hay, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội (ASXH) trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, tính đến ngày 8/9, kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả ASXH trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ rất thấp (52,31%).

Người dân Đà Nẵng đi nhận tiền quà dịp Quốc khánh. Ảnh: Thanh Hiền.

Trong đó, 17/93 địa phương đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 80%; 45/93 địa phương đạt tỷ lệ dưới 50%; 29/93 địa phương đạt dưới 30% như: xã Lãnh Ngọc (2,12%), Nam Giang (2,33%), Thạnh Bình (2,37%), Phú Thuận (2,51%), Phước Chánh (2,54%), La Êê (2,59%), Hà Nha (2,95%)…

Chủ tịch thành phố phê bình 29 địa phương có tỷ lệ cập nhật kết quả tặng quà cho nhân dân dưới 30%; yêu cầu từng địa phương phải rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại để hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Riêng cấp xã phải xác định việc tặng quà cho nhân dân và cập nhật kết quả trên phần mềm chỉ trả ASXH là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch UBND cấp xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tặng quà cho nhân dân và cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả ASXH.

Đồng thời chỉ đạo bộ phận chi trả phối hợp với các lực lượng tăng cường, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cập nhật kết quả tặng quà trên phần mềm ASXH. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố nếu kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả ASXH không chuyển biến, tỷ lệ cập nhật thấp, không hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao.

Ngoài ra, trên cơ sở danh sách chi trả qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng ASXH của người dân, khẩn trương thực hiện chuyển khoản cho người dân. Cập nhật những trường hợp đã nhận tiền mặt lên phần mềm…

UBND TP cũng lưu ý Công an thành phố thường xuyên theo dõi và tiếp nhận danh sách từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, chuyển Công an cấp xã để phối hợp bàn giao UBND cùng cấp thực hiện.