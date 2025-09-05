Nhận quà Quốc khánh muộn tới 5 ngày, người dân Đà Nẵng nói gì?

TPO - Nhiều nơi tại Đà Nẵng hiện vẫn đang thực hiện chi trả quà Tết Độc lập cho người dân, dù UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu phải hoàn thành trong hai ngày 31/8 và 1/9.
"Chúng tôi làm việc từ sớm, xuyên trưa, đến tối, gần như không có giờ nghỉ", ông Đặng Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - cho hay.
Nơi này rộng rãi, có điều hòa phục vụ người dân. Từ sáng đến trưa trụ sở nườm nượp người. Bà Nguyễn Thị Nhì vui vẻ khi nhận được phần quà 200.000 đồng cho hộ của mình. Đây là lần thứ ba bà đi nhận quà 2/9. "Lần trước tôi tới mà đông quá, chờ không nổi nên phải về. Thấy mọi người làm việc liên tục mà người cứ đến nườm nượp nên mình đợi nhận sau", bà Nhì nói.
Ông Đặng Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội, phường Cẩm Lệ - kể bà con rất chia sẻ với đội ngũ thực hiện chi trả tiền. "Mọi người tới và chờ đợi khá lâu nhưng không phàn nàn. Có người lên nhận chỉ được 200.000 đồng thôi mà mua bánh, nước cho chúng tôi hết gấp đôi gấp ba số tiền đó. Ai cũng động viên cố gắng vì hiểu khối lượng công việc rất nhiều", ông cảm kích.
Phường huy động các tình nguyện viên hỗ trợ người dân từ việc sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, tra cứu thông tin, chi tiền...