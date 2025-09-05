Nhận quà Quốc khánh muộn tới 5 ngày, người dân Đà Nẵng nói gì?

TPO - Nhiều nơi tại Đà Nẵng hiện vẫn đang thực hiện chi trả quà Tết Độc lập cho người dân, dù UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu phải hoàn thành trong hai ngày 31/8 và 1/9.