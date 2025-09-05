Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Nhận quà Quốc khánh muộn tới 5 ngày, người dân Đà Nẵng nói gì?

Thanh Hiền

TPO - Nhiều nơi tại Đà Nẵng hiện vẫn đang thực hiện chi trả quà Tết Độc lập cho người dân, dù UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu phải hoàn thành trong hai ngày 31/8 và 1/9.

"Chúng tôi làm việc từ sớm, xuyên trưa, đến tối, gần như không có giờ nghỉ", ông Đặng Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - cho hay.

Người dân Đà Nẵng nói gì khi nhận quà Tết Độc lập muộn? Video: Thanh Hiền.
tp-nhan-tien-4.jpg
Ghi nhận tại trụ sở Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Lệ trưa ngày 5/9, người dân liên tục đổ về nhận quà Tết Độc lập﻿. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-nhan-tien-18.jpg
Ông Đặng Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội - cho hay, phường Cẩm Lệ có gần 79.000 người. Phường đã chi trả quà Tết Độc lập﻿ được khoảng 80%. Số còn lại thực hiện sau lễ 2/9. Ban đầu địa điểm để bà con đến nhận tiền là nhà cộng đồng tại khu dân cư, tuy nhiên nơi này không đảm bảo phục vụ, nhất là trong thời tiết nóng bức nên đã thay đổi sang trụ sở Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
tp-nhan-tien-1.jpg
tp-nhan-tien-5.jpg
Nơi này rộng rãi, có điều hòa phục vụ người dân. Từ sáng đến trưa trụ sở nườm nượp người. Bà Nguyễn Thị Nhì vui vẻ khi nhận được phần quà 200.000 đồng cho hộ của mình. Đây là lần thứ ba bà đi nhận quà 2/9. "Lần trước tôi tới mà đông quá, chờ không nổi nên phải về. Thấy mọi người làm việc liên tục mà người cứ đến nườm nượp nên mình đợi nhận sau", bà Nhì nói.
img-20250905-113424.jpg
"Đông người thì mình phải xếp hàng, ai tới trước nhận trước, tới sau thì ngồi chờ. Các cán bộ ở phường cũng làm việc không ngơi tay nên thông cảm cho họ. Hơn nữa, quà chưa phát kịp trong lễ thì vẫn còn đó, mình nhận sau cũng nên hoan hỉ. Tôi thấy ý nghĩa của món quà lớn lao hơn việc nhận sớm hay muộn", ông Nguyễn Sang, 65 tuổi, bày tỏ.
img-20250905-113426.jpg
tp-nhan-tien-19.jpg
tp-nhan-tien-12.jpg
tp-nhan-tien-11.jpg
Ông Đặng Hữu Đức - Trưởng Phòng Văn hóa xã hội, phường Cẩm Lệ - kể bà con rất chia sẻ với đội ngũ thực hiện chi trả tiền. "Mọi người tới và chờ đợi khá lâu nhưng không phàn nàn. Có người lên nhận chỉ được 200.000 đồng thôi mà mua bánh, nước cho chúng tôi hết gấp đôi gấp ba số tiền đó. Ai cũng động viên cố gắng vì hiểu khối lượng công việc rất nhiều", ông cảm kích.
tp-nhan-tien-17.jpg
Vợ chồng ông Sửu tranh thủ đi làm về đã đến nhận quà lễ 2/9. "Trưa rồi mà người bên trong còn đông nghịt thì chắc chắn cán bộ phải làm xuyên trưa. Hôm trước tôi thấy bà con đi đông quá nên nói vợ mình đi sau cũng được, không gấp gáp gì cả. Đây là món quà, vừa là niềm tự hào nữa, mỗi người cũng cần nghĩ thoáng lên để bớt tạo áp lực cho bộ phận thực hiện", ông Sửu cho hay.
tp-nhan-tien-21.jpg
Đến trưa lượng người vẫn không ngớt, bà con thoải mái ngồi chờ đợi đến lượt mình.
tp-nhan-tien-23.jpg
tp-nhan-tien-20.jpg
tp-nhan-tien-10.jpg
tp-nhan-tien-24.jpg
Phường huy động các tình nguyện viên hỗ trợ người dân từ việc sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, tra cứu thông tin, chi tiền...
tp-nhan-tien-8.jpg
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã để chi trả tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 2025 của Chính phủ. Tổng số tiền chi trả quà tặng đợt này hơn 312 tỷ đồng.
Thanh Hiền
