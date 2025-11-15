Gia hạn thời gian nhận ‘thí sinh’ thi vua cua Cà Mau

TPO - Ban tổ chức cuộc thi “xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau đã nhận được đăng ký cua dự thi của 4 đơn vị, nên vừa thông báo kéo dài thời gian nhận cua dự thi đến chiều 22/11 - thêm 4 ngày so với hạn trước đó.

Chiều 15/11, ông Quách Văn Ấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau cho biết, ngoài kéo dài thời gian nhận 'thí sinh cua' dự thi, ban tổ chức cũng giữ bảo mật thông tin về trọng lượng cua gửi thi.

Tháng 12/2022, con cua Cà Mau lớn nhất có trọng lượng hơn 1,45kg đã đoạt giải nhất.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi “xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II, năm 2025 diễn ra từ ngày 16 - 22/11. Cua dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,45 kg trở lên, còn đầy đủ các bộ phận.

Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng lớn nhất. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, Ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. “Vua cua” Cà Mau đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Giải thưởng dự kiến được trao vào tối 22/11, gồm giải Nhất, Nhì và Ba.