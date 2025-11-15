Gia hạn thời gian nhận ‘thí sinh’ thi vua cua Cà Mau

Chiều 15/11, ông Quách Văn Ấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau cho biết, ngoài kéo dài thời gian nhận 'thí sinh cua' dự thi, ban tổ chức cũng giữ bảo mật thông tin về trọng lượng cua gửi thi.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi “xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II, năm 2025 diễn ra từ ngày 16 - 22/11. Cua dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,45 kg trở lên, còn đầy đủ các bộ phận.
Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng lớn nhất. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, Ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. “Vua cua” Cà Mau đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.
Giải thưởng dự kiến được trao vào tối 22/11, gồm giải Nhất, Nhì và Ba.
Cà Mau có diện tích nuôi cua biển hơn 250.000ha với sản lượng trên 25.000 tấn/năm và được xem là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương. Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I. Giải nhất được trao cho con cua có trọng lượng 1,452 kg.