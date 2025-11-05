Cà Mau sắp thi tuyển 'vua cua'

TPO - Tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II, sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn và xác lập kỷ lục về con cua Cà Mau lớn nhất. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần tới và kéo dài trong 1 tuần.

Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II và các hoạt động liên quan, diễn ra chiều 5/11. Ông Lý Vĩ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết, Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ ngày 16-22/11.

Theo ông Lý Vĩ Triều Dương, tại ngày hội, tỉnh sẽ tổ chức không gian trưng bày, hội chợ giới thiệu sản phẩm và ẩm thực quy mô lớn, với hơn 500 gian hàng về các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản... nổi tiếng của Cà Mau. Khu ẩm thực sẽ giới thiệu, trình diễn cách chế biến, các món ăn từ tôm, cua, ẩm thực địa phương. Đặc biệt, trong lần thứ 2 tổ chức ngày hội, tỉnh tiếp tục thi chọn con cua Cà Mau lớn nhất để xác lập kỷ lục.

Tháng 12/2022, con cua Cà Mau lớn nhất có trọng lượng hơn 1,45kg đã đoạt giải nhất.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều hoạt động trong chuỗi chương trình Cà Mau - Điểm đến 2025, như: Hội thảo về phát triển ngành cua biển Cà Mau - Việt Nam; ngày hội khởi nghiệp; liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử; trò chơi bắt cua, đua cua và các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Cà Mau.

"Cà Mau kỳ vọng sự kiện lần này sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu cua Cà Mau, thu hút các nhà đầu tư và góp phần xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị ngành cua biển", ông Dương nói.

Cùng dịp này, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức sự kiện Xin chào Cà Mau tại TPHCM để xúc tiến, mời gọi đầu tư, quảng bá ẩm thực...

Trước đó, vào tháng 12/2022, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I đã diễn ra, giải thưởng con cua Cà Mau lớn nhất (cua Sumo) đã thuộc về con cua đến từ huyện Năm Căn, với trọng lượng hơn 1,45kg.