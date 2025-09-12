Gen Z vui nhưng đau đầu với trại sáng tạo, bí kíp nào để "sạc pin" cho bộ não?

HHTO - Trại sáng tạo thường là nơi thu hút các bạn học sinh, sinh viên tham gia, khuyến khích bộc lộ cá tính, phát triển tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau. Thế nhưng, một số trại sáng tạo vô tình trở thành những cuộc chạy đua khiến các bạn phải ra tín hiệu “ét-ô-ét” vì lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức.

Sáng tạo và "ráng tạo"

Trại sáng tạo có thể là những buổi bootcamp ngắn hạn, cuộc thi khởi nghiệp trẻ, workshop làm phim, viết kịch bản. Đây vốn là sân chơi giúp các teen bung hết cá tính, học nhiều điều mới, kết nối với mọi người, dám bứt phá khỏi vùng an toàn của bản thân. Tuy nhiên, trong guồng quay “ý tưởng độc đáo - triển khai nhanh - kết thúc phải đủ wow”, sự sáng tạo dần trở thành một gánh nặng khiến nhiều bạn trẻ áp lực khi tham gia.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Trần Hoàng Chương (sinh năm 2004, trường Đại học Thủ Dầu Một) chia sẻ: "Trại sáng tạo với mình vừa là cơ hội, vừa là bài kiểm tra. Mình từng rất háo hức vì nghĩ đây là nơi mình có thể thỏa sức bung lụa. Nhưng tham gia vào rồi mới thấy, tất cả mọi người đều chạy deadline sát nút, ai cũng muốn mình được nổi bật. Có hôm mình phải thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành ý tưởng mà vẫn cảm thấy chưa đủ hay. Cảm giác giống như mình đang chạy đua trong một hành trình sáng tạo, chứ không còn là niềm vui nữa".

Hoàng Chương từng chịu áp lực khi tham gia một trại sáng tạo. - Ảnh: NVCC

Hình thức tổ chức của các trại sáng tạo đa dạng, có trại do các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện, có trại là sản phẩm thương mại hóa phục vụ thương hiệu, có nơi là sân chơi kỹ năng, có nơi lại giống như mini startup contest. Dù mục tiêu là gì, phần lớn đều nhấn mạnh vào các từ khóa như: “Bứt phá bản thân”, “khám phá tiềm năng”, “sáng tạo không giới hạn”...

Không ít bạn trẻ đăng ký tham gia các buổi workshop, chương trình sáng tạo ngắn hạn với hy vọng được trải nghiệm, tự do sáng tạo, học hỏi. Nhưng thực tế, nhiều chương trình lại đặt ra "khuôn mẫu sáng tạo" và tiêu chí đánh giá “ngầm”. Vô tình, những tiêu chuẩn sẵn có từ chương trình hoặc "gu chung" của ban giám khảo khiến một số Gen Z tham gia nhụt chí, cho rằng bản thân chưa đủ giỏi, đủ tốt.

Cũng từng tham gia các trại sáng tạo, Trần Thị Quỳnh Ái (sinh năm 2001, TP.HCM) kể lại: “Mình cảm thấy sáng tạo phải đúng kiểu người ta thích thì mới được công nhận. Còn những thứ mình thực sự thích và muốn được thể hiện thì lại bị đánh giá là chưa đủ đặc biệt”.

"Mách nước" cho bộ não luôn “fresh”

Trước khi đăng ký tham gia, bạn hãy tìm hiểu rõ về chương trình nội dung, hoạt động, thời gian... của các trại sáng tạo, trại hè. Teen hãy cân nhắc và lựa chọn chương trình phù hợp với sở thích, mục tiêu, “đúng gu” mình nhất, có vậy chúng mình mới có thể thỏa sức sáng tạo và “bung” skill.

Khi tham gia trại sáng tạo, thường có nhiều hoạt động đòi hỏi mọi người cần phải thực hiện công việc, kết nối với mọi người ở tần suất cao. Để có thể hòa nhập và làm việc hiệu quả với “những người bạn mới”, teen hãy giữ vững tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Nhưng cũng đừng quên dành thời gian refresh đầu óc để bản thân có một tinh thần và sức khỏe cùng kết nối với chương trình lâu dài.

Nếu bị bí ý tưởng trong quá trình tham gia, teen có thể sạc pin cho bộ não bằng các loại thức ăn nhẹ và đừng quên uống đủ nước. Những món này sẽ giúp các bạn trẻ bổ sung năng lượng sau quá trình làm việc năng suất. Bên cạnh đó, khi cơ thể mệt mỏi, chúng mình hãy dành 15 - 20 phút để nghỉ ngơi hay đi dạo để thư giãn tinh thần.

Các món ăn nhẹ có thể giúp teen nạp nhanh năng lượng để làm việc. Ảnh: Internet

Bạn Hoàng Chương chia sẻ: “Nếu có cơ hội tham gia lần nữa, mình chắc chắn sẽ chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi, ăn uống và giữ tâm trạng thoải mái nhất để không bị áp lực như những lần tham gia trước. Mình thấy trại sáng tạo rất bổ ích, mình cũng tìm thấy nhiều cảm hứng sáng tạo khi tham gia vào các trại này".

Teen hãy nhớ không phải trại sáng tạo nào cũng phù hợp với bản thân, vì vậy, đừng ngần ngại dừng lại thay vì cố chạy theo những “khuôn mẫu” không dành cho bản thân. Mỗi bạn trẻ sẽ có tồn tại nội lực và phong cách sáng tạo riêng, hãy tự tin lựa chọn môi trường giúp bạn phát huy tối đa khả năng và phù hợp với niềm đam mê của mình, đừng vì tiêu chuẩn của ai đó mà thay đổi gu sáng tạo của cá nhân.

Ảnh: NVCC

“Bài học xương máu sau lần tham gia trại không mấy vui vẻ, mình nhận ra rằng, việc lựa chọn chương trình phù hợp với bản thân tốt hơn là việc mình cố chạy theo những điều mà xã hội công nhận về năng lực của Gen Z chúng mình” - chị Quỳnh Ái bày tỏ.