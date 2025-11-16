Gần 2.000 người tham gia đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng

TPO - Ngày 16/11, tại sân vận động Phú Nhuận (TPHCM), gần 2.000 nhân viên y tế và người dân tham gia chương trình “Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe cộng đồng” do Viện Y dược học Dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức.

Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và hướng tới 50 năm thành lập Viện Y dược học Dân tộc TPHCM.

Gần 2.000 người tham gia đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng tại TPHCM

BS CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM cho biết, sự tham gia đông đảo của người dân và nhân viên y tế là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn dành cho dưỡng sinh và y học cổ truyền trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

BS CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá cao hoạt động này như một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

“Khi người dân TPHCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình” - ông Triệu nói.

Sở Y tế cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho rằng, sự tham gia của gần 2.000 người tại chương trình đồng diễn đã minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết trong mỗi khu dân cư, mỗi gia đình.

Dịp này, ông Trung cũng kêu gọi người dân TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống sẻ chia bằng cách hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

TPHCM kêu gọi người dân tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng đợt bão lũ vừa qua

Tại chương trình, chuyên gia của Viện Y học Dân tộc TPHCM đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản giúp khí huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt, tinh thần thư thái.