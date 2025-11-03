Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 2.000 VĐV tham gia Tuần Thể thao Nguyễn Siêu 2025: Lan tỏa tinh thần gắn kết và triết lý giáo dục toàn diện

P.V

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vừa tổ chức lễ bế mạc Tuần Thể thao Nguyễn Siêu 2025 “One Spirit, One Nguyễn Siêu”. Chương trình khép lại thành công sau hai tuần tranh tài đầy sôi động và cảm xúc, ghi dấu tinh thần gắn kết, ý chí, bản lĩnh và khát vọng theo đuổi mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường.

Diễn ra từ ngày 15/10 đến 2/11, Tuần Thể thao Nguyễn Siêu là hoạt động thường niên được mong chờ nhất hằng năm, nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, tăng cường gắn kết giữa học sinh – giáo viên – cha mẹ học sinh, đồng thời lan tỏa giá trị sống tích cực tới cộng đồng Nguyễn Siêu.

1-1295.jpg

Năm nay, Tuần Thể thao Nguyễn Siêu 2025 quy tụ hơn 2.000 vận động viên là học sinh và cha mẹ học sinh, cùng nhau thi đấu ở nhiều bộ môn hấp dẫn như bóng đá, bóng rổ, pickleball, cầu lông, đạp xe, kéo co, bóng bàn, bơi lội.

4.jpg

Hơn 1.300 huy chương vàng, bạc, đồng trong đó có hơn 300 huy chương vàng, hơn 300 huy chương bạc và gần 600 huy chương đồng cùng hàng chục giải phụ đã được trao cho những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất, khắc họa rõ nét ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết của Người Nguyễn Siêu, trở thành sợi dây kết nối giữa học sinh, gia đình và nhà trường.

Từng khoảnh khắc trong mỗi trận đấu không chỉ ghi dấu tinh thần thể thao, mà còn thể hiện nét đẹp văn hoá học đường năng động, gắn kết, hiện đại của Nguyễn Siêu.

5.jpg

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, cô Nguyễn Thị Minh Thuý - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu chia sẻ: “Năm nay, Tuần Thể thao Nguyễn Siêu 2025 mang chủ đề One Spirit - One Nguyễn Siêu, gắn liền với biểu tượng hoa cúc – biểu trưng của triết lý HPL (High Performing Learning), thể hiện tinh thần liên kết giữa từng cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể. Mỗi “cánh hoa” là một nỗ lực, một ý chí cùng hướng về mục tiêu chung – khẳng định quyết tâm của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trên hành trình trở thành World Class School, nơi mọi học sinh đều được khuyến khích phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.” Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, Ban tổ chức, các bậc cha mẹ học sinh và đặc biệt là các con học sinh – những “chiến binh Nguyễn Siêu” đã làm nên một Tuần Thể thao rực rỡ, đầy cảm xúc.

Mùa lễ hội thể thao năm nay cũng cho thấy quyết tâm của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trong việc mang đến cho các con học sinh những cơ hội học tập trải nghiệm ngoài môi trường lớp học truyền thống, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khoẻ và tạo nên một sân chơi lành mạnh, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường.

