Gần 10 game show Việt chen chúc sóng giờ vàng

TPO - Gần 100 nghệ sĩ Việt cùng xuất hiện trong loạt game show cuối tuần, từ Em xinh say hi, Chiến sĩ quả cảm đến Sao Nhập Ngũ và Gia đình Haha. Sự góp mặt dày đặc này giúp khán giả có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.

Gần 100 nghệ sĩ Việt chen chúc ở game show

“Bật TV cuối tuần là thấy game show”, đây là tình trạng chung của sóng truyền hình giờ vàng mỗi tối thứ Bảy và Chủ nhật.

Từ tháng 6, truyền hình thực tế bước vào giai đoạn nở rộ, đặc biệt là màn ra mắt của chương trình Chiến sĩ quả cảm và sự trở lại của Sao nhập ngũ.

Sự xuất hiện ồ ạt của gần chục game show dịp cuối tuần làm khán giả dư dả “chọn món”. Bữa tiệc truyền hình thực tế đa dạng từ show người mẫu, âm nhạc, đến các chương trình nhập vai quân đội, công an cho đến format chữa lành nhẹ nhàng.

Có thể nói, game show đã sống lại.

Điểm nhanh lịch phát sóng, truyền hình cuối tuần nay trở thành điểm hẹn của game show. Tối thứ Bảy, khán giả có thể “chữa lành” với Gia đình Haha. Chương trình mang đến màu sắc bình dị khi đưa các nghệ sĩ về quê sống như nông dân, làm việc đồng áng và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Đa dạng thể loại game show cùng chen chúc trên sóng truyền hình.

Đối trọng với Gia đình Haha là bữa tiệc âm nhạc của Em xinh say hi. Chương trình với 30 nghệ sĩ nữ, từ những tên tuổi nổi tiếng như Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê… cho đến ca sĩ, rapper mới debut mang đến tinh thần tươi trẻ.

Sang ngày nghỉ cuối tuần, khán giả có thể lựa chọn xem chương trình thời trang hoặc show nhập vai của 12 nghệ sĩ nam. Trong khi Vietnam’s Next Top Model - cái nôi tìm ra người mẫu nổi tiếng có nhiều đổi mới sau 8 năm tạm ngừng, Chiến sĩ quả cảm lại là chương trình trải nghiệm thực tế về lực lượng công an.

Lúc 12h trưa Chủ nhật, khán giả có thêm món ăn giải trí Sao nhập ngũ. Chương trình năm nay chơi trội khi mời 30 nghệ sĩ cùng tham dự, với format mới lạ sau nhiều mùa lên sóng.

Chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần, bốn chương trình lớn gồm Em xinh say hi, Chiến sĩ quả cảm, Sao nhập ngũ và Gia đình haha quy tụ gần 100 nghệ sĩ. Chưa kể đến loạt chương trình âm nhạc, game show tiền thưởng ở các đài địa phương.

Dù xuất hiện dồn dập, bù lại sóng truyền hình không còn hài nhảm. Tiểu phẩm gượng gạo, câu view được thay bằng chương trình có nội dung chất lượng. Game show lên sóng đồng thời được đầu tư công phu về format, dàn dựng, quay dựng lẫn đội ngũ nghệ sĩ tham gia.

Xu hướng chữa lành, nhập vai

Một trong những điểm nổi bật nhất của game show hiện nay là sự chuyển hướng sang trải nghiệm thực tế. Thay vì những mảng miếng hài nhảm, chương trình chú trọng yếu tố nhập vai, chữa lành và tính chân thực cao.

Gia đình Haha là ví dụ điển hình. Dàn nghệ sĩ như Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh… phải sống tại một vùng quê, hòa mình vào nhịp sống nông dân: chăn nuôi, cấy hái, nấu nướng bằng bếp củi. Chương trình nhanh chóng viral nhờ tiếng cười tự nhiên, sự gần gũi và giúp khán giả “du lịch qua màn ảnh nhỏ”.

Theo dữ liệu đo lường tháng 5, Gia đình Haha ghi nhận rating 3,8% tại Hà Nội và 3,5% tại TPHCM. Rating vượt xa mức trung bình game show mới phát sóng (khoảng 2%).

Trên YouTube, video highlight của Gia đình Haha thường xuyên nằm trong Top 5 Trending, tập cao nhất cán mốc 2,7 triệu lượt xem sau 1 tuần. Hashtag #GiaDinhHaha đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên TikTok tính đến tháng 7/2025, cho thấy sức lan tỏa của chương trình vượt ngoài truyền hình, theo YouNetMedia.

Trong khi đó, Sao nhập ngũ 2025 và Chiến sĩ quả cảm đưa nghệ sĩ vào môi trường quân ngũ và công an nhân dân. Họ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, tham gia các bài tập thể lực, võ thuật, tình huống giả định sát với thực tế nghề nghiệp. Sự khắc nghiệt này không chỉ giúp khán giả thấy được tinh thần kỷ luật, sự hy sinh của chiến sĩ mà còn mang giá trị giáo dục, truyền cảm hứng.

Theo đo lường của Kantar Media Vietnam hồi tháng 6, Sao nhập ngũ 2025 đạt rating trung bình 5,6% tại Hà Nội và 5,2% tại TPHCM, nằm trong top 3 chương trình giải trí cuối tuần. Trên YouTube, mỗi tập thường lọt Top 1 Trending trong 48 giờ, nhiều tập vượt 5 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày, con số vượt trội trong bối cảnh game show cạnh tranh hiện nay.

Xu hướng này phù hợp với thị hiếu mới của khán giả là “quyền trả phí” để tiêu thụ nội dung lành mạnh, trải nghiệm và cảm xúc thật thay vì drama sống sượng. Thay cho các tiểu phẩm gượng gạo, game show nay khắc họa hành trình rèn luyện, sự nỗ lực vượt giới hạn của người tham gia.

Mặt khác, có thể nói sự gia nhập của yếu tố quân đội và công an đã thay máu game show, khiến các chương trình ngoài giải trí phải kèm yếu tố nhân văn, mang tính giáo dục xã hội.

Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Gần 100 nghệ sĩ trên sóng truyền hình

Dù format có mới mẻ đến đâu, game show chỉ thật sự bùng nổ khi có dàn ngôi sao đủ sức hút. Đây chính là con át chủ bài mà các nhà sản xuất hiểu rất rõ. Đó là lý do 100 nghệ sĩ “chen chúc” trên sóng truyền hình vào dịp cuối tuần.

Ở Gia đình Haha, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ xuất thân từ show Anh trai như Jun Phạm, Rhymastic, Duy Khánh, Bùi Công Nam và Chị đẹp Ngọc Thanh Tâm tạo thành tập thể gần gũi, dễ chiếm cảm tình.

Các khách mời đình đám như Minh Tuyết, Tóc Tiên, BB Trần, Thanh Duy hay Trọng Hiếu… đều giúp chương trình tăng độ thảo luận trên mạng xã hội.

Chiến sĩ quả cảm quy tụ dàn nghệ sĩ như Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm, Liên Bỉnh Phát, Phan Mạnh Quỳnh, cùng gương mặt trẻ như MONO, Binz, Hưng Nguyễn. Sự pha trộn giữa thế hệ nghệ sĩ giải trí và lớp trẻ giúp chương trình vừa có sự hài hước, vừa có nhiều điều thú vị.

Còn Sao nhập ngũ (vốn là anh cả nếu so về tuổi đời của loạt game show kể trên) biết cách đổi mới, thu hút khán giả bằng dàn cast lên đến 30 người. Những cái tên như Hòa Minzy, Hương Giang, Diệu Nhi, Jun Phạm, Thanh Duy đã trở thành điểm nhấn, trong khi các gương mặt mới như Ninh Dương Lan Ngọc, Pewpew, Ly Ly hay Double2T mang lại làn gió mới.

Công thức kết hợp nghệ sĩ quen thuộc đảm bảo rating, nghệ sĩ mới tạo sự tò mò đang phát huy tác dụng. Ngoài ra, nhà sản xuất còn mời được Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong chương trình. Khán giả nhận định Sao nhập ngũ "hot càng thêm hot" chỉ nhờ vài giây lên sóng của Thượng úy.

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, đạo diễn Charlie Nguyễn từng nhấn mạnh “chiêu trò” game show nằm ở yếu tố chân thật của con người. Sau nhiều năm, Sao nhập ngũ vẫn giữ sức hút sau nhiều năm vì tính chân thực chương trình mang lại.

“Không ai xem nghệ sĩ nhập ngũ, thứ khán giả muốn xem là sự vụng về của nghệ sĩ khi ra thao trường. Ai chân thực hơn người đó thắng ở cuộc chơi game show”, đạo diễn Charlie Nguyễn nói.

Hiện tại, nhà sản xuất đã nhận ra yếu tố con người là chìa khóa thành công. Ngôi sao không chỉ mang lượng fan sẵn có mà còn là thỏi nam châm tạo điểm nhấn cho mỗi tập phát sóng. Khán giả không đơn thuần xem chương trình mà còn tò mò muốn khám phá những khía cạnh khác của thần tượng trong môi trường hoàn toàn mới.