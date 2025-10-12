Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Financial Times: Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng Nga

Bình Giang

TPO - Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thực hiện tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng của Nga suốt nhiều tháng qua, trong nỗ lực nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, Financial Times đưa tin ngày 12/10.

img-0444.jpg
Khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk, Nga, ngày 21/8. (Ảnh: Reuters)

Tờ báo dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ giấu tên nắm được tình hình cho biết, tình báo Mỹ đã giúp Kiev tấn công nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu, nằm cách xa tiền tuyến.

Nhà Trắng, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Bộ Ngoại giao Ukraine chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin này. Bộ Ngoại giao Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

Trong tháng này, Mátxcơva cáo buộc Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho Kiev để chống lại Nga.

"Việc cung cấp và sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của NATO và Mỹ để thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Ukraine là điều hiển nhiên", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí.

Theo bài viết của Financial Times, tình báo Mỹ đã giúp Kiev định hình kế hoạch đường bay, độ cao, thời gian và quyết định nhiệm vụ, giúp các máy bay không người lái tấn công tầm xa của Ukraine tránh được hệ thống phòng không Nga.

Tờ báo dẫn 3 nguồn tin thân cận với chiến dịch cho biết, Mỹ tham gia chặt chẽ vào tất cả các giai đoạn lập kế hoạch. Một quan chức Mỹ được dẫn lời nói rằng Ukraine đã chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công tầm xa, sau đó Washington cung cấp thông tin tình báo về điểm yếu của những vị trí đó.

Đầu tháng này, hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về các mục tiêu hạ tầng năng lượng tầm xa trong lãnh thổ Nga, và cân nhắc vấn đề cung cấp tên lửa cho Kiev để thực hiện những cuộc tấn công như vậy.

Cũng theo quan chức này, Mỹ đã đề nghị các đồng minh NATO hỗ trợ tương tự cho Ukraine.

Ngày 11/10, ông Zelensky thông báo đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong cuộc điện đàm “tích cực và hiệu quả” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi đã thảo luận về cơ hội tăng cường phòng không, cũng như các thỏa thuận cụ thể mà chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo điều này. Có những lựa chọn tốt và ý tưởng vững chắc về cách thực sự củng cố sức mạnh của chúng tôi", ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Bình Giang
FT, Reuters
