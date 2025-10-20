Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Fan Việt phản ứng ra sao khi Yến Nhi trượt Top 22 Miss Grand International 2025?

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phản ứng của fan sắc đẹp Việt khi biết Hoa hậu Yến Nhi trượt Top 22 Miss Grand International 2025 hoàn toàn khác so với năm ngoái, khi Hoa hậu Quế Anh cũng trượt Top 20.

Năm ngoái khi Hoa hậu Quế Anh không lọt Top 20 Miss Grand International 2024, fan sắc đẹp Việt hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ đơn giản thấy đó là việc hoàn toàn hợp lý.

﻿yen-nhi2.jpg
yen-nhi3.jpg

Năm nay, mặc dù gây ra nhiều drama ngay từ những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp Việt ở nửa cuối cuộc thi.

Tuy đây là lần đầu xuất ngoại, và cũng chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi đã cho thấy sự nỗ lực cố gắng khi tham gia cuộc thi. Người đẹp thể hiện sự cầu thị, hết mình vì “màu cờ sắc áo”, trình diễn tự tin trong mọi phần thi.

vietnam.jpg
yen-nhi4.jpg

Yến Nhi cũng chia sẻ lý do cô nhận 0% bình chọn trong phần thi Miss Popular Vote là vì cô đã yêu cầu BTC Miss Grand International 2025 xóa video kêu gọi bình chọn của cô bằng tiếng Việt. Giữa tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân các tỉnh phía Bắc, Yến Nhi đã chọn cách lặng lẽ không nhận bình chọn, để bớt gây sự chú ý và phần nào giúp fan nhan sắc Việt tập trung hơn với việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

yen-nhi1.jpg
yen-nhi.jpg

Chính vì vậy, sau khi Yến Nhi không được gọi tên vào Top 22 chung cuộc, fan sắc đẹp Việt hầu hết đều thấy vô cùng tiếc nuối. Rất nhiều người đã quyết định hủy bỏ like/ follow fanpage của Miss Grand International, vì cho rằng với những gì đã thể hiện, đại diện Việt Nam xứng đáng có mặt trong Top 22.

mgi1.jpg
yen-nhi1.jpg

Thành tích của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 chỉ dừng ở các phần thi phụ: Top 20 Best in Swimsuit (20 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất), Top 20 Best in National Costume (20 thí sinh trình diễn Trang phục Dân tộc đẹp nhất), Top 8 Country’s Power of The Year.

Nhiều group của cộng đồng fan sắc đẹp cho rằng Việt Nam không lọt Top 22 là do “ít tiền”. Năm nay cuộc thi Miss Grand International 2025 gây nhiều tranh cãi khi tại vòng Bán kết, Chủ tịch MGI kêu gọi bình chọn trực tiếp bằng tiền mặt cho các thí sinh tại sân khấu, cùng với lời khẳng định Thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ vào thẳng Top 10. Cuối cùng, đại diện đến từ Colombia dù chung số phận "trượt" Top 22 giống Việt Nam nhưng vẫn gọi lên vào Top 10, nhận giải Á hậu 5 vì kêu gọi được số tiền vote “khủng” nhất.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
#Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #fan Việt #Top 22 #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 #Nguyễn Thị Yến Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục