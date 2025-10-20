Fan Việt phản ứng ra sao khi Yến Nhi trượt Top 22 Miss Grand International 2025?

HHTO - Phản ứng của fan sắc đẹp Việt khi biết Hoa hậu Yến Nhi trượt Top 22 Miss Grand International 2025 hoàn toàn khác so với năm ngoái, khi Hoa hậu Quế Anh cũng trượt Top 20.

Năm ngoái khi Hoa hậu Quế Anh không lọt Top 20 Miss Grand International 2024, fan sắc đẹp Việt hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ đơn giản thấy đó là việc hoàn toàn hợp lý.

Năm nay, mặc dù gây ra nhiều drama ngay từ những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp Việt ở nửa cuối cuộc thi.

Tuy đây là lần đầu xuất ngoại, và cũng chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi đã cho thấy sự nỗ lực cố gắng khi tham gia cuộc thi. Người đẹp thể hiện sự cầu thị, hết mình vì “màu cờ sắc áo”, trình diễn tự tin trong mọi phần thi.

Yến Nhi cũng chia sẻ lý do cô nhận 0% bình chọn trong phần thi Miss Popular Vote là vì cô đã yêu cầu BTC Miss Grand International 2025 xóa video kêu gọi bình chọn của cô bằng tiếng Việt. Giữa tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân các tỉnh phía Bắc, Yến Nhi đã chọn cách lặng lẽ không nhận bình chọn, để bớt gây sự chú ý và phần nào giúp fan nhan sắc Việt tập trung hơn với việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chính vì vậy, sau khi Yến Nhi không được gọi tên vào Top 22 chung cuộc, fan sắc đẹp Việt hầu hết đều thấy vô cùng tiếc nuối. Rất nhiều người đã quyết định hủy bỏ like/ follow fanpage của Miss Grand International, vì cho rằng với những gì đã thể hiện, đại diện Việt Nam xứng đáng có mặt trong Top 22.

Thành tích của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 chỉ dừng ở các phần thi phụ: Top 20 Best in Swimsuit (20 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất), Top 20 Best in National Costume (20 thí sinh trình diễn Trang phục Dân tộc đẹp nhất), Top 8 Country’s Power of The Year.

Nhiều group của cộng đồng fan sắc đẹp cho rằng Việt Nam không lọt Top 22 là do “ít tiền”. Năm nay cuộc thi Miss Grand International 2025 gây nhiều tranh cãi khi tại vòng Bán kết, Chủ tịch MGI kêu gọi bình chọn trực tiếp bằng tiền mặt cho các thí sinh tại sân khấu, cùng với lời khẳng định Thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ vào thẳng Top 10. Cuối cùng, đại diện đến từ Colombia dù chung số phận "trượt" Top 22 giống Việt Nam nhưng vẫn gọi lên vào Top 10, nhận giải Á hậu 5 vì kêu gọi được số tiền vote “khủng” nhất.