Emily rời Paris đến Rome, nên duyên cùng mỹ nam người Ý trong "Emily in Paris" mùa 5

HHTO - Dù liên tục bị khán giả và giới phê bình "chê tơi tả" vì nội dung lan man, bộ phim "romcom" đình đám của Netflix vẫn chính thức trở lại với mùa 5, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu tình ái mới đầy lãng mạn tại Rome (Ý).

Theo diễn biến cuối mùa 4, Emily Cooper (Lily Collins) đã chính thức chia tay với chàng đầu bếp người Pháp Gabriel. Cô quyết định nắm bắt cơ hội mới, chuyển đến Rome (Ý) để điều hành văn phòng địa phương của công ty tiếp thị Agence Grateau.

Cùng với sự thay đổi về địa lí, Emily cũng tìm thấy tình yêu mới bên chàng trai người Ý điển trai Marcello (do Eugenio Franceschini thủ vai). Đoạn teaser và hình ảnh mới nhất cho thấy mùa 5 sẽ là một hành trình lãng mạn với những cảnh hẹn hò nồng nhiệt, chuyến đi thuyền, một chuyến đi đường dài và những buổi tiệc xa hoa tại "thành phố vĩnh cửu".

Marcello (trái) là mối tình mới của Emily. Ảnh: Netflix

Chia sẻ về phần mới, biên kịch Darren Star tiết lộ: "Marcello là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn khác mà chúng tôi muốn dành cho Emily. Chúng tôi muốn Emily có thể cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi cũng muốn thấy cô ấy có thể mỉm cười mà không cần điều kiện".

Tuy nhiên, khán giả không cần lo lắng về việc series sẽ đổi tên thành "Emily in Rome". Ê-kíp sản xuất cho biết việc Emily đặt chân đến Rome không đồng nghĩa cô sẽ rời xa Paris, bởi câu chuyện cuối cùng vẫn sẽ quay lại với những khung cảnh quen thuộc của “kinh đô ánh sáng”.

Một số hình ảnh của mùa phim thứ 5. Ảnh: Netflix

Emily in Paris là series hài kịch lãng mạn đình đám của Netflix, được sáng tạo bởi Darren Star, người đứng sau thành công của Sex and the City. Bộ phim xoay quanh Emily Cooper, một chuyên viên tiếp thị trẻ tuổi người Mỹ từ Chicago chuyển đến Paris để mang "góc nhìn Mỹ" cho công ty truyền thông xa xỉ Savoir của Pháp. Giữa kinh đô thời trang cao cấp, Emily phải đối mặt với những thách thức về văn hóa, sự nghiệp, tình bạn mới và đặc biệt là cuộc sống tình cảm phức tạp

Nhiều khán giả "kỳ vọng" mùa 5 sẽ là phần cuối của loạt phim. Ảnh: Netflix

Dù là một thương hiệu có lượt xem "khủng", gần nhất là mùa 4 từng lọt Top 10 series có lượt xem nhiều nhất trên Netflix tại 93 quốc gia và duy trì vị trí trong bốn tuần liên tiếp, Emily in Paris vẫn nằm trong số những series gây nhiều tranh cãi nhất của nền tảng.

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi với mạch truyện tình cảm luẩn quẩn, đặc biệt là mối tình tay ba giữa Emily, Gabriel và bạn thân Camille. Phản ứng của người xem là "vừa xem vừa chê" vì nội dung bị cho là thiếu chiều sâu, lan man, nữ chính lại quá vô tư và ứng xử thiếu tinh tế trong những vấn đề về văn hóa. Thậm chí, nhiều bình luận mong muốn đây sẽ là mùa cuối cùng để Emily "về Mỹ" và kết thúc câu chuyện tại Paris.