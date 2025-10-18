Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tom Cruise lại lần nữa chia tay bạn gái kém 26 tuổi

HHTO - Từng khiến người hâm mộ tin rằng mình đã tìm thấy “nửa kia” sau nhiều năm đơn độc, Tom Cruise lại một lần nữa nói lời chia tay.

Theo truyền thông Anh, tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Ana de Armas đã chính thức chia tay sau gần một năm hẹn hò. Nguồn tin thân cận tiết lộ, hai người quyết định dừng lại khi không còn tìm thấy sự đồng điệu như trước. Hiện cả hai được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cư xử "chín chắn" hậu chia tay.

"Tom và Ana có những ngày vui vẻ bên nhau, nhưng thời gian yêu đương đã hết. Họ vẫn là bạn tốt nhưng không hẹn hò nữa. Họ nhận ra mối quan hệ này không thể tiến xa hơn, tốt hơn nên làm bạn", nguồn tin chia sẻ.

Chân dung Tom Cruise và Ana de Armas.

Tin đồn hẹn hò giữa ngôi sao Nhiệm Vụ Bất Khả Thi và “Bond Girl” xinh đẹp bắt đầu lan truyền từ tháng 2, khi cả hai được bắt gặp cùng đi ăn tối tại London. Sau đó, họ nhiều lần xuất hiện thân mật tại các buổi gặp gỡ riêng, cùng nhau nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha và dạo phố ở Woodstock (Mỹ).

Những hình ảnh Tom Cruise nắm tay Ana de Armas lan truyền trên mạng từng khiến khán giả tin rằng đây là mối tình nghiêm túc hiếm hoi của tài tử sau hơn một thập kỷ kín tiếng đời tư.

Khoảnh khắc Tom Cruise nắm tay Ana de Armas ở London hồi cuối tháng 7. Ảnh: TMZ

Cặp sao cùng du lịch trên du thuyền ở Tây Ban Nha vào mùa Hè vừa qua. Ảnh: Sirbouman

Trước Ana de Armas, Tom Cruise từng trải qua ba cuộc hôn nhân với các nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Cuộc hôn nhân đầu tiên với Mimi Rogers kết thúc chỉ sau ba năm. Sau đó, anh nên duyên cùng Nicole Kidman vào năm 1990, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất thập niên 1990, nhưng rồi chia tay năm 2001 sau hơn một thập kỷ gắn bó và nhận nuôi hai con. Cuộc hôn nhân thứ ba với Katie Holmes cũng từng làm dậy sóng truyền thông toàn cầu, cặp đôi có một con gái là Suri Cruise, tuy nhiên mối quan hệ đã chấm dứt vào năm 2012.

Từ khi ly hôn nữ diễn viên Katie Holmes vào năm 2012, Tom Cruise chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Nam diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp như Hayley Atwell hay Shakira, nhưng đều không xác nhận và giữ kín chuyện đời tư.

Tom Cruise từng nên duyên cùng nhiều "bóng hồng" nổi tiếng của Hollywood.

Ana de Armas, sinh năm 1988, mang hai dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại quê nhà và dần vươn lên hàng ngôi sao sau khi chuyển đến Hollywood. Nữ diễn viên được biết đến qua các tác phẩm Blade Runner 2049, No Time to Die và Knives Out. Trước Tom Cruise, Ana từng có mối tình gây chú ý với Ben Affleck sau khi hợp tác trong Deep Water (2020).