Em Xinh "Say Hi" tập 11: Phương Ly quyết tâm "mạo hiểm", bốn đội hình chung kết lộ diện

HHTO - Trong tập 11, Live Stage 4 chính thức khép lại với sự chia tay của 6 Em Xinh. Cùng với đó, mở ra Live Stage 5 với bốn đội hình mới tranh tài tại đêm Chung kết.

Kết quả “Hot Chair” khép lại Live Stage 4

Trong tập 11, chỉ còn hai tiết mục nữa là khép lại Live Stage 4 và kết quả top 16 dần lộ diện. Mở màn tập phát sóng là sự xuất hiện của team LyHan trong tạo hình bốn “Anh trai" đầy lịch lãm.

Khác hoàn toàn so với màn lấy nước mắt khán giả ở vòng 1, trong Tín Hiệu Yêu, 5 Em Xinh lựa chọn chuyển sang phong cách Hip-hop sôi động và hóa thân thành những “quý ông” khoác trang phục vest oversized tạo vẻ đẹp phi giới tính độc đáo.

Ca khúc nhạc Pop được team "xào nấu" cùng nhạc điện tử, kết hợp những phần chuyển nhịp liên tục.

Khán giả còn được "khui secret" khi ở cuối tiết mục có sự hỗ trợ của 6 Em Xinh từng chia tay.

Nếu team LyHan mang đến hình ảnh “quý ông”, thì team Phương Ly lại là những “quý cô” với phong cách hoàn toàn đối lập, thể hiện một câu chuyện tình buồn man mác trong tiết mục được đầu tư hoành tráng với dàn nhạc giao hưởng gồm 50 nhạc công trên sân khấu.

Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục là tấm màn voan mỏng tạo hiệu ứng thướt tha, lãng mạn.

Tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa là một bản Ballad thuần túy, không có vũ đạo, chỉ có 5 Em Xinh đứng biểu diễn, tập trung trọn vẹn vào khả năng thanh nhạc nội lực. Phần kết thúc được điểm xuyết bằng hiệu ứng bung dù đầy ấn tượng, tạo nên hiệu ứng thị giác mãn nhãn, thể hiện rõ sự đầu tư công phu.

Đội Phương Ly "mạo hiểm" khi tập trung vào thể hiện vocalist.

Sau hai vòng, đội Em Xinh LyHan xuất sắc giành vị trí “Hot Chair”. Kết quả chung cuộc sau khi cộng điểm thưởng “Hot Chair” đã đưa đến bảng xếp hạng lần lượt là: Đội LyHan dẫn đầu, tiếp theo là đội Phương Ly, đội Bích Phương và đội Lâm Bảo Ngọc ở vị trí cuối cùng.

“Hot Chair” đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả loại trừ trong vòng này.

Kết thúc vòng loại, sáu Em Xinh gồm Juky San, Vũ Thảo My, Saabirose, Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ phải nói lời chia tay chương trình. Tuy nhiên, nhờ quyền cứu, rapper Saabirose và Juky San đã được giữ lại, tiếp tục đồng hành trong chặng đường tiếp theo.

4 Em Xinh phải dừng chân đầy tiếc nuối trước thềm chung kết.

Màn lập đội mới cùng “câu chuyện ký ức”

Bước sang Live stage 5, các Em Xinh tiến hành lập đội hình mới cho vòng chung kết, với không gian “cửa hàng lưu giữ ước mơ” và hóa thân thành những ước mơ của chính mình.

Concept vòng chọn đội lên một "tầm cao mới".

Những Em Xinh tiết lộ ước mơ "thầm kín" ngày bé.

Bốn đội trưởng mới được chọn từ những Em Xinh có thành tích cao nhất gồm Phương Ly, LyHan, 52Hz và Phương Mỹ Chi, đã lần lượt trải qua 4 lượt kêu gọi đồng đội đầy “duyên mệnh”, tạo nên những đội hình chung kết đa sắc màu và cân bằng về sức mạnh. Vòng chung kết sẽ diễn ra với mục tiêu tìm ra Quán quân, Á quân và Best5 qua 2 phần thi: 16 bài thi cá nhân và 4 bài thi nhóm.

Qua từng vòng chọn lựa, các đội trưởng không chỉ thể hiện sự sắc sảo trong chiến thuật mà còn khéo léo xây dựng sự gắn kết.

Tương tự như các vòng lập đội và chọn bài hát trước đó, các Em Xinh tiếp tục bước vào những thử thách hấp dẫn để giành quyền lựa chọn những demo mang tính quyết định. Ba trò chơi lần lượt diễn ra gồm: “Tuổi Thơ Lắm Lời”, “Bánh Xe Thời Gian” và “Truy Đuổi Giấc Mơ Thảm Thương”.

Trò chơi đầu tiên có luật chơi tương tự Tam Sao Thất Bản, các Em Xinh sẽ thể hiện độ ăn ý khi diễn tả và đoán.

Tiếp theo là trò chơi thiên về sức mạnh với hai lượt thi đấu đối kháng chạy và chuyền dây quanh bụng tiếp sức.

Ở trò cuối cùng, yêu cầu hai đội thi đấu đối kháng, rượt đuổi trên thảm gai và vượt qua chướng ngại vật.

Các đội thi thu về những lựa chọn bản demo ấn tượng, trong đó nổi bật là sự thử sức của Phương Ly và Phương Mỹ Chi với những màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới. Cuộc đua tìm kiếm Quán quân Em Xinh “Say Hi” chính thức bước vào giai đoạn quyết định với 16 nghệ sĩ xuất sắc nhất, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ hơn bao giờ hết.