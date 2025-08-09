Em Xinh "Say Hi": Ê kíp vô tình để lộ đội hình chung kết, các FC "than trời" vì vote gấp rút?

HHTO - Mới đây, Em Xinh "Say Hi" gặp tranh cãi vì nghi vấn lộ kết quả và hình ảnh Top 16 lọt vòng Chung kết, cùng với đó thời hạn bình chọn gấp rút đã gây áp lực lên các fandom.

Chung kết cùng concert đang cận kề, thế nhưng Em Xinh "Say Hi” lại bất ngờ vướng loạt tranh cãi khi vô tình để lộ những thông tin quan trọng về kết quả loại trừ của Live Stage 4 dù tập 11 vẫn chưa phát sóng.

Sự cố này khiến nhiều khán giả bày tỏ bức xúc, cho rằng chương trình thiếu chuyên nghiệp trong khâu kiểm soát nội dung.

Cụ thể, ekip đã sử dụng hình ảnh đầy đủ Top 16 Em Xinh sẽ góp mặt tại chung kết trong ấn phẩm kêu gọi bình chọn, dù vòng loại trước chung kết vẫn chưa phát sóng. Việc này không chỉ khiến kết quả loại trừ bị tiết lộ sớm, gây hụt hẫng cho khán giả mà còn vô tình củng cố những đồn đoán về kết quả đã xuất hiện âm ỉ trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

Một số hình ảnh "rò rỉ" về danh sách chung kết Em Xinh.

Ngoài ra, chương trình còn bị cho là “vô tình spoil” thêm về chung kết khi trong video quảng bá concert với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh, Châu Bùi,... Trong đó phục trang của Châu Bùi và Bảo Anh - được nhận xét là khác biệt rõ rệt so với phong cách thường ngày, khiến khán giả suy đoán là trang phục dành cho phần trình diễn solo tại đêm chung kết.

Chi tiết này đồng thời cũng được cho là ngầm hé lộ bốn cái tên gần như chắc suất góp mặt tại vòng cuối.

Bên cạnh đó, cổng bình chọn cho chung kết được mở chỉ một ngày sau khi thông báo, khiến một số fanclub cho rằng thời gian chuẩn bị quá gấp, có thể ảnh hưởng đến chiến lược bình chọn.

Cổng bình chọn chính thức mở vào tối ngày 9/8.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định rằng thời gian bình chọn của vòng chung kết cũng không phải quá ngắn, nên yếu tố quyết định vẫn phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị và tổ chức của từng fanclub trước thềm chung kết.