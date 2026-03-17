"Em xinh" Ánh Sáng AZA bật mí về album đầu tay, sẽ có chuỗi showcase - school tour

Hậu Em Xinh "Say Hi", "em út" Ánh Sáng AZA luôn thu hút sự quan tâm của khán giả mỗi khi tham gia sự kiện. Mới đây, chủ nhân giải thưởng The Best Performer tiếp tục khiến fan mong chờ khi "nhá hàng" dự án album đầu tay mang tên CHÓI.

Chủ nhân hit Tâm Trí Lang Thang cho biết CHÓI là hành trình yêu của Gen Z qua lăng kính đa sắc về tình yêu, có sự thay đổi như ánh sáng và mood diễn ra trong một ngày. Album được Ánh Sáng gửi gắm như cuốn nhật ký ghi lại cảm xúc chân thực và đơn thuần nhất của một cô nàng tuổi đôi mươi trải qua các giai đoạn khác nhau của một cuộc tình. Ở đó, nữ ca sĩ sinh năm 2006 chọn kể một cách đơn giản, chân thật, thực tế, không cường điệu hay quá "deep".

Bật mí với Hoa Học Trò Online về concept album mới, Ánh Sáng AZA cho biết: "Ở "CHÓI" vừa là sự quen thuộc ở những cảm xúc yêu đương, vừa là sự mới mẻ trong cách nhìn nhận hay kể chuyện về tình yêu của thế hệ mới. Ánh Sáng chọn kể một cách đơn giản, chân thật, thực tế, không cường điệu hay quá sâu sắc.

Ca khúc SHINE "mở đường" với hơn 433K lượt xem sau 6 ngày ra mắt.

Chia sẻ về sản phẩm, giọng ca Gen Z cho biết cô tham gia hầu như tất cả các khâu, từ lên ý tưởng, sản xuất đến thành phẩm cuối cùng, "cân" trọn các vai trò của một nghệ sĩ "đa-zi-năng" là sáng tác, production, hát, nhảy.

Đặc biệt, Ánh Sáng AZA tiết lộ sau khi album ra mắt, cô và ê-kíp sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động như showcase, School-tour/Uni-tour,... trải dài đến hết nửa năm 2026.