Đường tới sân bay Phú Bài bị chia cắt, 17 đoàn tàu phải tạm dừng

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung, nhiều hoạt động giao thông đường sắt và hàng không những ngày qua bị gián đoạn, song các đơn vị vận hành vẫn nỗ lực đảm bảo an toàn và phục vụ hành khách chu đáo.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa thông báo, tàu SE20 xuất phát từ ga Đà Nẵng ngày 28/10 phải tạm ngừng khai thác do mưa lũ. Một số đoàn tàu khác được tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Hương Thủy và Đông Hà bằng ô tô để đảm bảo hành trình.

Tính đến 14h cùng ngày, khoảng 1.400 hành khách đã được chuyển tải an toàn, tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Trong thời gian chờ, ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 1.000 bữa ăn chính và gần 1.000 bữa ăn phụ cho hành khách bị ảnh hưởng.

Do mưa lũ kéo dài, từ ngày 27-29/10, đường sắt tạm dừng chạy 17 đoàn tàu khách, gồm: Ngày 27/10 tàu SE1/2, SE3/4, SE19/20; ngày 28/10 tàu SE7/8, SE30, HĐ1/2/3/4; ngày 29/10 tàu HĐ1/2/3/4.

Do mưa lũ kéo dài, từ ngày 27 đến 29/10, đường sắt tạm dừng chạy 17 đoàn tàu khách. Ảnh: VNR.

Ngành đường sắt đã chủ động thông báo tới hành khách qua SMS, zalo, website và các kênh truyền thông xã hội. Hành khách có vé trên các chuyến tàu tạm dừng được hoàn trả toàn bộ tiền vé, không thu phí, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.

Cùng thời điểm tại TP. Huế, mưa lớn khiến nhiều khu vực bị chia cắt, hành khách phải tìm mọi cách để kịp chuyến bay. Tuy vậy, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sân bay Phú Bài vẫn duy trì hoạt động liên tục nhờ phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Ban Giám đốc sân bay đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng nắm sát tình hình, dự báo sớm, triển khai kịp thời các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và người lao động.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP. Huế bị chia cắt, hành khách phải tìm mọi cách để kịp chuyến bay tại sân bay Phú Bài. Ảnh: ACV.

Theo ACV, trong hai ngày 27 - 28/10, sân bay Phú Bài vẫn duy trì 36 chuyến bay, phục vụ hơn 3.500 lượt hành khách, đảm bảo hoạt động thông suốt giữa mưa lũ.

Các hãng hàng không thông báo, nhiều chuyến bay đến/đi khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thời tiết xấu, kéo theo các chuyến bay khác bị chậm dây chuyền.

Đặc biệt, trong 24 giờ qua, mưa lớn và ngập lụt tại Huế đã khiến nhiều chuyến bay của Vietjet phải điều chỉnh hoặc tạm dừng khai thác. Hãng khuyến cáo hành khách nên kiểm tra lịch trình và điều kiện thời tiết trước khi ra sân bay, đồng thời theo dõi thông báo từ các kênh chính thống để được hỗ trợ kịp thời.