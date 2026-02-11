Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ dần hoàn thiện - điểm hẹn du xuân mùa Tết 2026

Bài và ảnh: Phi Long
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 tọa lạc trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ chính thức mở cửa. Tất cả các hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện để chào đón khách tham quan.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 của TP.HCM mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" và được tổ chức trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng. Đây là năm thứ 23 sự kiện văn hóa này được tổ chức, góp phần tạo nên nét đặc trưng của thành phố, cũng như thêm một điểm hẹn du xuân quen thuộc hằng năm.

hht-c-16.jpg
Ba chú ngựa với ba màu sắc xanh, đỏ, vàng đặc trưng của Tết được đặt tại điểm đầu của đường hoa (đoạn giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng).
hht-c-17.jpg
Những chú ngựa như đang "phi nước đại", mang phong thái dũng mãnh.
hht-c-18.jpg
hht-c-14.jpg
Phía sau là dàn ngựa nhiều màu sắc được thiết kế cách điệu, tạo thêm điểm nhấn cho công trình.
hht-c-19.jpg
Đường hoa cũng có các công trình thiết kế nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trải dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ, những linh vật ngựa với đa dạng thiết kế, kiểu dáng khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng chiều ngày giáp Tết.

hht-c-12.jpg
Linh vật ngựa chủ đạo của đường hoa được thiết kế với nhiều kiểu dáng, kích cỡ.
hht-c-10.jpg
Thiết kế của tiểu cảnh này làm người xem liên tưởng đến một chiếc "vòng quay ngựa gỗ" khổng lồ.
hht-c-9.jpg
Hình ảnh linh vật ngựa kéo xe tại đường hoa.
hht-c-3.jpg
Linh vật ngựa được cách điệu và thiết kế với những tông màu tươi sáng, trẻ trung và đầy cá tính.
hht-c-4.jpg
Các linh vật ngựa này làm ta liên tưởng đến hình ảnh những thỏi vàng mang ý nghĩa giàu có, sung túc cho ngày năm mới.
hht-c-20.jpg
Hình ảnh chiếc đèn kéo quân với những chú ngựa xoay tròn bao quanh, gợi cảm giác hoài niệm về không khí Tết truyền thống.

Hiện tại, tất cả mọi nỗ lực thi công ở tất cả các hạng mục của đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đều đã và đang bước vào giai đoạn khẩn trương, gấp rút để sẵn sàng chào đón khách vào cuối tuần này.

hht-c-2.jpg
Hoa, cây cảnh trang trí và các tiểu cảnh được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho các hoạt động thi công.
hht-c-5.jpg
Một số hạng mục đã và đang dần hoàn thiện.
hht-c-6.jpg
Các thiết bị chiếu sáng, hạng mục hoa kiểng trưng bày cũng đã được chuẩn bị.
hht-c-1.jpg
Một linh vật ngựa đang được đội thi công hạ xuống vị trí một cách cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho linh vật.

Ngoài hình ảnh những chú ngựa là linh vật trung tâm, đường hoa cũng có một số linh vật khác như gà, cá ngựa,... cũng được "khoác lên mình" những "bộ áo" nhiều màu sắc, cùng các linh vật ngựa và khách tham quan chào đón năm mới đến.

hht-c-15.jpg
Khu vực của những chú cá ngựa đang dần hoàn thiện.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa từ 19 giờ ngày 15/2/2026 (tức 28 tháng Chạp) đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán). Đây sẽ là không gian giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân TP.HCM, người dân các tỉnh, thành và du khách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

image-1.jpg
Bài và ảnh: Phi Long
#Chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 #Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ: #Tết Nguyên đán #Linh vật ngựa

