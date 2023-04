Dừng phương án thu phí mới với taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Kết quả khám nghiệm hiện trường và xe ô tô bán tải cho thấy có nhiều vết máu, vân tay trùng với nghi can Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vừa bị công an bắt giữ. Quá trình điều tra, nghi can không thành khẩn khai báo, đề nghị phải có luật sư đến từ quê hương.