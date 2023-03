Kiến nghị taxi được vào thẳng sân bay Tân Sơn Nhất đón khách

TPO - Hiệp hội Taxi TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT TP, Cảng HQKT Tân Sơn Nhất kiến nghị về việc xe taxi đỗ tại bãi đệm Hồng Hà được chạy thẳng vào làn C sân bay Tân Sơn Nhất đón khách mà không thông qua Nhà để xe TCP.

Theo đó, Hiệp hội Taxi TPHCM cho biết chi phí vệ sinh lưu động, điện nước ở bãi đệm Hồng Hà sẽ khoảng 35 triệu đồng/tháng.

Các hãng taxi có xe đỗ tại bãi đệm Hồng Hà đồng ý với phương án tiếp tục sử dụng bãi đệm để tập kết xe taxi trước khi vào làn C đón khách nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh chung. Đồng thời, thống nhất kiến nghị phân luồng cho xe taxi đi thẳng vào làn C đón khách mà phải phải qua nhà để xe TCP. Các hãng taxi sẽ chung tay lo chi phí nhà vệ sinh, điện, nước,… tại bãi đệm này.

Hiệp hội Taxi TPHCM thống nhất kiến nghị thực hiện 1 trong 3 phương án gồm: Phương án 1: Xe taxi đỗ tại bãi đệm Hồng Hà được chạy thẳng vào làn C đón khách không thông qua Nhà để xe TCP. Các hãng sẽ tự điều phối xe linh hoạt theo từng đợt, với lượng xe vừa đủ không gây kẹt xe và ùn ứ trên đường di chuyển vào làn C, có sự kiểm tra giám sát của An ninh sân bay;

Phương án 2: Xe taxi chạy thẳng từ bãi đệm Hồng Hà vào làn B Ga quốc tế, sau đó di chuyển theo làn B qua làn C Ga quốc nội để đón khách. Lợi thế của phương án này là không bị dư xe hoặc thiếu xe vì có xe đỗ thường xuyên tại bãi lót Ga quốc tế.

Phương án 3: Đề xuất mở thêm làn C1 (kế bên làn C) dành riêng cho các hãng taxi truyền thống. Xe taxi đỗ tại bãi đệm Hồng Hà được chạy thẳng vào làn C và làn C1 đón khách mà không thông qua Nhà để xe TCP. Lợi thế của phương án này là có thêm vị trí đỗ xe dành cho các xe taxi, từ đó phục vụ hành khách được kịp thời nhanh chóng, tránh ùn ứ khách, không gây tắc đường và kẹt xe.

Trước đó, ngày 14/3, Công ty CP Đầu tư TCP (Nhà xe TCP) đã có thông báo phương thức vận hành và giá dịch vụ dành cho xe kinh doanh vận tải theo hình thức taxi truyền thống (áp dụng từ ngày 1/4/2023) tại Nhà để xe ga quốc nội Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Theo đó, TCP cho biết sẽ dừng các hợp đồng thuê vị trí đỗ xe tại bãi đỗ xe ô tô ngoài trời. Thay vào đó, đơn vị này sẽ sắp xếp số lượng vị trí đỗ xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký kinh doanh vận tải tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất của các hãng xe taxi.

TCP cho biết, các xe taxi vào Nhà để xe qua Trạm 1 phải dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi Nhà để xe qua Trạm 3 để vào Làn C đón khách. Giá dịch vụ là 5.000 đồng/lượt (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp xe taxi vào đón khách tại Làn D trong Nhà để xe thì giá dịch vụ là 15.000 đồng/lượt (giá đã bao gồm thuế GTGT), áp dụng trong 30 phút đầu tiên, thời gian đỗ xe trên 30 phút sẽ được tính giá dịch vụ cho thời gian đỗ tiếp theo, theo bảng giá dịch vụ hiện hành của Nhà để xe.

Theo Hiệp hội Taxi TPHCM, phương án mới của Nhà để xe TCP đưa ra là không phù hợp, sự bất hợp lý của việc thu phí sẽ góp phần đẩy giá cước taxi lên cao, dẫn đến thiệt hại quyền lợi của khách hàng.

Ngoài ra, ngày 20/3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã ra quy định xe taxi vào sân bay đón khách phải chịu giá dịch vụ là 9.100 đồng/lượt (chưa bao gồm thuế GTGT). Việc áp dụng cũng được thực hiện từ ngày 1/4.

Như vậy, Hiệp hội Taxi TPHCM cho biết một lần vào sân bay Tân Sơn Nhất đón khách, xe taxi phải chịu 2 lần phí dịch vụ của 2 đơn vị khác nhau (TCP và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất), chưa kể phí vào cổng 10.000 đồng như đã thu từ trước đến nay. Điều này dẫn đến tổng mức phí của một lượt đón khách khá cao.

Cụ thể, nếu đón khách tại làn C (tổng phí một lượt tối thiểu là 24.100 đồng) và đón khách tại làn D (tổng phí một lượt tối thiểu là 34.100 đồng). Với mức phí này thì những chuyến khách đi gần chỉ vài km, mức phí có thể bằng hoặc cao hơn giá cước taxi cho lộ trình đó.