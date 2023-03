TPHCM hạn chế thi công đào 154 tuyến đường trong năm 2023

TPO - Đây là các trục đường chính có mật độ giao thông cao hoặc đã được thảm mặt đường sau khi thực hiện dự án ngầm hóa, cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật,…

Sở GTVT TPHCM vừa ban hành danh mục gồm 154 tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường trong năm 2023 do Sở GTVT quản lý.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện trạng các tuyến đường này đang khai thác tốt và mới nâng cấp sửa chữa, cần được bảo trì để sử dụng lâu dài.

Đơn cử, quốc lộ 1 (từ cầu Đồng Nai đến ranh giới tỉnh Long An), quốc lộ 1K (từ nút giao thông Linh Xuân đến ranh giới tỉnh Bình Dương), quốc lộ 13 (từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến quốc lộ 1), quốc lộ 22 (từ Vòng xoay An Sương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh), quốc lộ 50 (từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh giới tỉnh Long An), đường Kinh Dương Vương (từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) bị hạn chế thi công đào đường do đây là các tuyến đường trục đường chính, có mật độ giao thông cao.

Ngoài ra, đường Võ Văn Kiệt (từ hầm sông Sài Gòn đến quốc lộ 1), Đường Mai Chí Thọ (từ nút giao thông Cát Lái đến hầm sông Sài Gòn), đường Phạm Văn Đồng (từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến nút giao thông Linh Xuân), Xa Lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến cầu vượt nút giao Thủ Đức) bị hạn chế thi công đào đường do đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Các đoạn đường, tuyến đường nằm trong danh mục nói trên được phép đào đường, thi công khi xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng quy định.

Đối với những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên những đoạn đường này sẽ được Sở GTVT xem xét và cấp phép.