Dời một số trạm thu phí, mở rộng nhiều đường kết nối ở Bình Dương

TPO - Các trạm thu phí trên tuyến đường ĐT.747A và ĐT.747B tại tỉnh Bình Dương đang lên phương án di dời. Bên cạnh đó, địa phương này đang nghiên cứu triển khai xây dựng nhiều tuyến đường kết nối, làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 5/5, thành phố Tân Uyên vừa kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết các trạm thu phí trên tuyến đường ĐT.747A (đoạn từ phường Thái Hòa đến phường Uyên Hưng) và tuyến đường ĐT.747B (đoạn từ chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp).

Theo lãnh đạo thành phố Tân Uyên, việc giải quyết mua lại 3 trạm thu phí trên các tuyến đường kể trên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ngoài kiến nghị giải quyết các trạm thu phí, thành phố Tân Uyên mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương xem xét, bố trí vốn để triển khai thực hiện các công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747A (đoạn từ Thái Hòa đến Uyên Hưng) với quy mô 4 làn xe, tổng bề rộng nền đường là 28m.

Đồng thời, Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747B (đoạn từ chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp); Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.742 (đoạn qua địa bàn thành phố Tân Uyên) với quy mô 6 làn xe, tổng bề rộng nền đường 42m nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới giao thông kết nối với các đường Vành đai 4 TPHCM, đường Cao tốc TPHCM – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo lãnh đạo thành phố Tân Uyên, hệ thống giao thông khu vực phía Nam của thành phố kết nối với thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An thông qua tuyến đường ĐT.747B, ĐT.743 và đường ĐH.401 kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ tạo thành trục giao thông huyết mạch nối liền tỉnh Bình Dương với tỉnh Đồng Nai, TPHCM.

Tuy nhiên, tuyến đường ĐH.401 (từ chân cầu Thạnh Hội, phường Thái Hòa đến giáp ranh TP.Thuận An) có chiều rộng mặt đường rất hẹp (7m, 2 làn xe). Hàng năm, Tân Uyên đều bố trí kinh phí để duy tu, dặm vá nhưng do mật độ tham gia giao thông rất lớn nên đoạn đường này thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, vào lúc cao điểm học sinh tan trường, tuyến đường này thường bị kẹt xe, ùn tắc giao thông cục bộ và không đảm bảo an toàn giao thông.

Từ đó, thành phố Tân Uyên kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.401 với bề rộng nền đường 20m (quy mô 4 làn xe) nhằm giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối giao thông giữa các tuyến đường nhánh với trục giao thông Mỹ Phước Tân Vạn.

Liên quan đến các trạm thu phí trên địa bàn thành phố Tân Uyên, ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã làm việc với chủ đầu tư, thống nhất phương án giải quyết các trạm thu phí trên tuyến đường ĐT.747A và ĐT.747B. Theo ông Minh, trong quá trình thực hiện đang vướng một số quy định nên chưa triển khai phương án. Sở tiếp tục làm việc với chủ đầu tư để đề xuất phương án dừng thu phí trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cho biết thêm, đối với các dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân Uyên, Sở đã tham mưu đưa vào danh sách đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 theo thứ tự ưu tiên đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố Tân Uyên, khó khăn hiện nay địa phương đang gặp phải là nguồn vốn để triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng đường. Tân Uyên sẽ nghiên cứu, rà soát, nếu đấu giá thành công 16 khu đất trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tạo nguồn thu trên 10.000 tỷ đồng cho thành phố.