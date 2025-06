Dũng cảm cứu người đuối nước, 3 người dân ở Quảng Trị được khen thưởng

TPO - Ba người dân ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị , tỉnh Quảng Trị đã được chính quyền địa phương trao giấy khen về hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND phường An Đôn Lê Văn Khánh cho hay, địa phương vừa tổ chức trao giấy khen cho 3 người dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, chiều 24/5, lúc qua cầu Thạch Hãn phát hiện chị N.T.N.H (35 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh) bị đuối nước, cả 3 người là anh Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Mới cùng trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã khẩn trương dùng thuyền tiếp cận hiện trường ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Sau khi cứu được người phụ nữ, cả 3 người này ra về.

Đến ngày 25/5, Công an phường An Đôn đã tìm kiếm, xác minh được danh tính các cá nhân có hành động đẹp trên.

“Hành động dũng cảm cứu người của 3 người dân là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần đầy trách nhiệm với cộng đồng. Để kịp thời động viên, lan tỏa hành động đẹp này, chúng tôi đã khẩn trương xác minh danh tính để biểu dương”, Chủ tịch UBND phường An Đôn Lê Văn Khánh cho biết.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 24/5, nhiều người dân đi đường qua khu vực cầu Thạch Hãn đoạn qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị phát hiện một người phụ nữ dừng xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Khi nghe một số người chứng kiến hô hoán, lập tức một người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống sông ứng cứu. Sau đó có thêm 2 người khác cùng hỗ trợ.

Tìm lại xe bị mất cắp, người dân Hà Nội gửi thư cảm ơn Công an Quảng Trị

Ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Minh Hoa (trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) gửi tới lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh.

Trong thư, chị Hoa bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, đã giúp chị tìm lại chiếc xe bị mất cắp tại Hà Nội.

“Bản thân tôi vô cùng cảm động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị”, chị Hoa chia sẻ.

Bức thư không chỉ thể hiện niềm tin, sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng Công an, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực vì cuộc sống bình yên của nhân dân.