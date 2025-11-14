Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đưa tàu ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, 2 cha con lĩnh 12 năm tù

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/11, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (SN 1998) và cha là Nguyễn Thanh Em (SN 1974, cùng ngụ xã Bình An), tổng cộng 12 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, tháng 8/2023, Nguyễn Văn Tình nhận quản lý 2 tàu cá số hiệu KG-93208-TS và KG-94898-TS của Trần Phước Rô để đi khai thác hải sản. Sau đó, Tình rủ cha là Nguyễn Thanh Em tham gia, mỗi người điều khiển 1 tàu nhằm đưa sang vùng biển Malaysia đánh bắt.

picture1-7058.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thanh Em (từ trái sang).

Tháng 9/2023, tàu cá do Tình điều khiển bị nhà chức trách Malaysia bắt giữ cùng 16 ngư dân, tàu của Thanh Em bỏ chạy về Việt Nam.

Dù vậy, tháng 10/2023, hai cha con Tình lại tiếp tục tháo thiết bị giám sát và xóa đuôi số hiệu để tránh bị phát hiện rồi đưa đưa tàu sang vùng biển nước bạn khai thác trái phép.

Tháng 11/2023, tàu KG-93208-TS cùng 21 ngư dân bị Hải quân Indonesia bắt giữ, tàu của Thanh Em chạy thoát. Tình bị tòa án Indonesia xử phạt 300 triệu Rupiah, tịch thu tàu; một thuyền viên nhận thay vai trò thuyền trưởng được trục xuất cho về Việt Nam.

Tháng 10/2025, Bộ Ngoại giao xác định vị trí tàu của Tình và Thanh Em khai thác thuộc vùng biển giáp ranh Malaysia - Indonesia. Cơ quan An ninh Công an An Giang khởi tố Tình và Thanh Em. Quá trình điều tra, cả hai thừa nhận hành vi.

HĐXX tuyên phạt Tình 7 năm tù, Thanh Em 5 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Nhật Huy
#An Giang #xét xử #Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép #IUU #tuyên án

