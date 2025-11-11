Đột quỵ không còn là “bệnh của người già”, người trẻ cần đặc biệt chú ý

SVO - Chỉ trong một đêm, một chàng trai 24 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh nền, rơi vào tình trạng liệt nửa người sau cơn đột quỵ bất ngờ. Trường hợp này được các bác sĩ cảnh báo là lời nhắc đáng sợ rằng đột quỵ không còn là “bệnh của người già”.

Thanh niên 24 tuổi liệt người vì đột quỵ

Một ngày như mọi ngày, nam thanh niên 24 tuổi vẫn đang là một lao động tự do, khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh nền. Thế nhưng, một đêm định mệnh, anh bất ngờ lên cơn đau đầu dữ dội. Cơ thể nhanh chóng cứng đờ, rồi nửa người bên trái hoàn toàn mất cảm giác, rơi vào trạng thái bị liệt. Được gia đình đưa đi cấp cứu, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị xơ vữa và dị dạng mạch máu não.

Tại Khoa Đột quỵ - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chàng trai trẻ đang nỗ lực từng ngày với các bài tập vật lý trị liệu để tìm lại khả năng vận động. Từ một người hoàn toàn lành lặn, giờ đây mỗi cử động nâng tay, co chân đều cần sự trợ giúp của máy móc và các y bác sĩ.

Chỉ sau một đêm, nam thanh niên 24 tuổi, không có bệnh nền, đã phải đối mặt với di chứng nặng nề do đột quỵ. Ảnh; Mỹ Linh

Trao đổi về trường hợp này, bác sĩ Đinh Thị Bảo Lâm - Phó Khoa Đột quỵ - Phục hồi chức năng cho biết, đây là một trong nhiều ca bệnh nhân trẻ mà khoa tiếp nhận. Nguyên nhân chính thường là do các dị dạng mạch máu não bẩm sinh.

"Nhiều bệnh nhân trẻ đến đây chủ yếu là do dị dạng mạch. Cụ thể là xuất huyết não do vỡ các dị dạng mạch như AVM. Những bất thường này là nguyên nhân khó phát hiện, thường chỉ được chẩn đoán khi tai biến đã xảy ra," bác sĩ Lâm chia sẻ.

Bác sĩ Đinh Thị Bảo Lâm - Phó Khoa Đột quỵ - Phục hồi chức năng. Ảnh: Mỹ Linh

Theo bác sĩ, các dị dạng này giống như những "quả bom nổ chậm" trong não, không có dấu hiệu báo trước rõ ràng. Bệnh nhân có thể chỉ thỉnh thoảng đau đầu, nhưng đa phần là đột ngột bị liệt, khi đi khám và chụp chiếu mới phát hiện ra bệnh.

Đột quỵ không còn là bệnh của người già

BS. CKII Đỗ Gia Quý - Trưởng Khoa Đột quỵ - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, khẳng định: "Tai biến mạch máu não nói chung, bao gồm cả xuất huyết não và nhồi máu não, bây giờ là một bệnh phổ biến. Theo thống kê, người trên 65 tuổi có tỉ lệ mắc cao nhất, nhưng trong thời gian gần đây, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ, thậm chí có bệnh nhân mới 30 tuổi đã bị xuất huyết não."

Bác sĩ Quý nhấn mạnh, việc điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là người trẻ, cần một cách tiếp cận toàn diện. Ngay sau giai đoạn cấp cứu nguy kịch, quá trình phục hồi chức năng phải được tiến hành sớm để lấy lại các chức năng sống cơ bản như vận động, ngôn ngữ, nuốt. Bên cạnh đó, vấn đề tâm lý cũng vô cùng quan trọng.

BS. CKII Đỗ Gia Quý - Trưởng Khoa Đột quỵ - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Ảnh: Mỹ Linh

"Những bệnh nhân sau đột quỵ thường dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức quan tâm đến việc phục hồi về trí tuệ, trí nhớ và tinh thần cho bệnh nhân," bác sĩ Quý nói thêm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có đến 80% các ca đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Để tự bảo vệ mình và người thân, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là theo dõi chặt chẽ các chỉ số huyết áp, đường huyết và mỡ máu để kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo Báo Lao động