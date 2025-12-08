Động thái trêu ngươi của Nhà Trắng

TPO - Sau tranh cãi vì sử dụng bài hát không được cho phép, Nhà Trắng có động thái trêu ngươi Sabrina Carpenter trên tài khoản mạng xã hội.

Ngày 6/12, Nhà Trắng chia sẻ lên tài khoản X đoạn video ngắn liên quan đến chiến dịch trấn áp tội phạm nhập cư bất hợp pháp của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), kèm dòng chú thích: “Nếu bạn là tội phạm nhập cư bất hợp pháp, bạn sẽ bị bắt giữ và trục xuất”.

Điều đáng chú ý là đoạn video được mở đầu bằng trích đoạn về Sabrina Carpenter trong chương trình hài kịch cuối tuần Saturday Night Live vào tháng 10.

Nhà Trắng nhại Sabrina Carpenter trong video tuyên truyền về chống nhập cư bất hợp pháp. Nguồn: X.

Trong video gốc, nữ ca sĩ 26 tuổi nói: “Tôi nghĩ cần phải bắt ai đó vì quá nóng bỏng” và nam diễn viên hài Marcello Hernández đáp lại: “Ồ, vậy tôi tự nộp mình”. Tuy nhiên, trong video mới, Nhà Trắng lồng tiếng đè lên từ “hot” (nóng bỏng) trong câu nói của Carpenter bằng “illegal” (bất hợp pháp).

Phần còn lại của video do Nhà Trắng đăng là cảnh Lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng, với 23,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau hơn một ngày. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc “khẩu chiến” trước đó giữa văn phòng Tổng thống Mỹ và ngôi sao nhạc pop.

Theo Fox News, vào đầu tháng 12, Nhà Trắng đăng lên X đoạn video tổng hợp các cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp của ICE, được dựng trên nền bản hit Juno của mỹ nhân tóc vàng.

Động thái này khiến Carpenter bức xúc. Cô mô tả video là “độc ác và kinh tởm”, đồng thời yêu cầu: “Đừng bao giờ lôi tôi hay âm nhạc của tôi vào để phục vụ cho chương trình vô nhân đạo của các người”.

Dòng chỉ trích này nhận được hơn 162 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại (khoảng 1 tuần).

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson sau đó đáp lại trên Fox News Digital: “Dưới đây là thông điệp ngắn và ngọt ngào gửi Sabrina Carpenter: Chúng tôi không xin lỗi vì trục xuất những tên tội phạm nguy hiểm - giết người, tấn công tình dục và ấu dâm nhập cư bất hợp pháp - ra khỏi đất nước của chúng ta. Bất kỳ ai bảo vệ những kẻ bệnh hoạn này hẳn là ngu ngốc, hay chậm hiểu?”.

Ngay sau phản hồi đó, Nhà Trắng gỡ video khỏi nền tảng của mình.

Việc Nhà Trắng tiếp tục sử dụng sản phẩm giải trí liên quan đến Sabrina Carpenter bị nhiều người xem là động thái trêu ngươi, mỉa mai nữ ca sĩ. Ý kiến của công chúng về vấn đề này có sự trái chiều - người thích thú, số khác thấy khó chịu, cũng không ít tỏ ra tò mò về phản ứng của người trong cuộc.

Cư dân mạng bình luận: “Giờ cô ấy sẽ kiện Nhà Trắng vì tội phỉ báng”, “Thật thông minh. Nhà Trắng có đội ngũ truyền thông tuyệt vời”, "Tình huống hài hước gì vậy?", “Nhà Trắng hành xử như đứa trẻ 5 tuổi”, “Nếu Sabrina Carpenter kiện, đó hẳn là màn kịch pháp lý thảm họa cho cô ta”, “Sabrina Carpenter hẳn đang tức điên ngay lúc này”, “Dù ai đang vận hành tài khoản Nhà Trắng này, tôi yêu bạn”, “Không biết họ có xóa bài đăng này như trước đó không?”, “Tại sao Nhà Trắng lại bất chấp lôi kéo nghệ sĩ vào, dù cô ấy đã lên tiếng tuyên bố không muốn liên quan rồi. Điều này có hợp pháp không? Chắc họ đang phấn khích vì sự cực đoan của mình”…

Đại diện của Sabrina Carpenter, Saturday Night Live và Nhà Trắng chưa lên tiếng về đoạn video gây tranh cãi.

Sabrina Carpenter từng bức xúc vì nhạc bị Nhà Trắng sử dụng.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Nhà Trắng cũng thành tâm điểm tranh cãi khi đăng video TikTok có nhạc nền là bản hit mới The Fate of Ophelia của Taylor Swift. Nó gây chú ý vì ông Trump và Taylor không ưa nhau. Người đứng đầu nước Mỹ còn nhiều lần tuyên bố ghét siêu sao nhạc pop.

Sabrina Carpenter sinh năm 1999 tại Quakertown, Pennsylvania, Mỹ. Cô hoạt động giải trí với nhiều vai trò, từ ca sĩ, sáng tác đến diễn viên.

Cô có nhiều ca khúc nổi tiếng toàn cầu như Feather, Because I Liked a Boy, Espresso, Please Please Please, Taste…

Tại lễ trao giải Grammy Awards 2025, cô chiến thắng ở hạng mục quan trọng: Album nhạc pop hay nhất và Màn trình diễn solo nhạc pop hay nhất, nhờ Espresso.

Carpenter lần đầu được biết đến rộng rãi khi đóng vai Maya Hart trong loạt phim của Disney Channel, Girl Meets World (2014–2017). Về sau, cô đóng nhiều phim điện ảnh khác như Adventures in Babysitting (2016), The Hate U Give (2018), Tall Girl (2019)…