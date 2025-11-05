Nhà Trắng gây sốt

TPO - Việc Nhà Trắng sử dụng ca khúc của Taylor Swift làm nhạc nền cho video trên kênh TikTok khiến cộng đồng mạng sục sôi. Họ nhắc lại mối thù dai dẳng giữa Tổng thống Donald Trump và siêu sao nhạc pop.

Đoạn video ngày 3/11 trên kênh TikTok chính thức của Nhà Trắng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi sử dụng bản hit mới The Fate of Ophelia của Taylor Swift làm nhạc nền.

Video tổng hợp loạt hình ảnh về nước Mỹ từ quốc kỳ, quân đội, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance đến vợ của họ... Phụ đề đổi từ "The fate of Ophelia" (số phận nàng Ophelia - nhân vật hư cấu trong vở Hamlet của William Shakespeare) thành "The fate of America" (số phận của nước Mỹ).

Nhà Trắng gây sốt với video dùng nhạc nền là bài hát của Taylor Swift. Nguồn: TikTok White House.

Video thu về hơn 5,7 triệu lượt xem và hơn 10.000 bình luận sau 2 ngày đăng tải. Cư dân mạng xôn xao vì ông Trump và Taylor không ưa nhau. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 ủng hộ đảng Dân chủ, từng bỏ phiếu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2024. Trong khi đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố: “Tôi ghét Taylor Swift”.

Khán giả bình luận: “Ồ, Taylor Swift sẽ ghét việc các vị sử dụng bài hát của cô ấy”, “Ông Trump nói ghét Taylor vào năm 2024. Thật vậy sao?”, “Người quản lý tài khoản này xứng đáng được trả nhiều tiền hơn”, “Tôi thấy mối thù giữa họ bỗng chốc trở nên lãng mạn”, “Taylor Swift sẽ kiện họ vì sử dụng bài hát của cô ấy”, “Taylor Swift sẽ điên lên mất”, “Ai rồi cũng sẽ thích nhạc của Taylor Swift thôi”...

Tổng thống Trump và đại diện của Taylor Swift chưa phản hồi gì về tình huống trên.

The Fate of Ophelia đang dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100. Album phòng thu thứ 12 của Taylor, The Life of a Showgirl, cũng giữ vị trí số 1 trên Billboard 200 tuần thứ tư liên tiếp (tính đến ngày 5/11).

The Fate of Ophelia dẫn đầu Billboard Hot 100.

Lần đầu lãnh đạo nước Mỹ tuyên bố ghét Taylor Swift là vào ngày 15/9/2024, sau khi Taylor tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử cùng năm đó.

Lần thứ 2 là vào ngày 16/5. Ông chia sẻ: “Có ai để ý kể từ khi tôi nói, ‘Tôi ghét Taylor Swift’, cô ấy không còn nổi tiếng nữa không?”.

Đầu tháng 8, trong lúc khen Sydney Sweeney vì ủng hộ đảng Cộng hòa, ông Trump lại nhắc đến siêu sao nhạc pop: “Hãy nhìn vào ca sĩ Taylor Swift - người cũng Woke (thức tỉnh quá mức). Kể từ khi tôi cảnh báo thế giới về cô ta bằng cách nói rằng tôi không thể chịu nổi cô ta (ghét), cô ta bị la ó tại Super Bowl và không còn ‘hot’ nữa...”.

Tuy nhiên, đến 26/8, giọng điệu của Tổng thống Mỹ trở nên dịu dàng hơn khi nữ ca sĩ sở hữu 14 giải Grammy tuyên bố đính hôn với cầu thủ bóng bầu dục của đội Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Tôi chúc họ thật nhiều may mắn. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ giỏi và chàng trai tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ấy là người tuyệt vời, nên tôi chúc họ thật nhiều may mắn”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Khác với ông Trump nhiều lần réo tên Taylor Swift, nữ ca sĩ tỏ ra kín tiếng hơn. Lần gần nhất cô công kích ông chủ Nhà Trắng là khi công khai bỏ phiếu cho bà Harris vào năm 2024.