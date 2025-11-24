Động thái mới nhất của Shinozuka Daiki (Timelesz) sau vụ bê bối lớn

Vào ngày 18/11, chương trình tin tức buổi sáng Mezamashi TV (Fuji TV) đã phát sóng trực tiếp màn trình diễn của Shinozuka Daiki (23 tuổi) đến từ Timelesz, người đã thực hiện một trò đùa gây ra làn sóng chỉ trích. Với tư cách là người dẫn chương trình giải trí hằng tháng, vào ngày cuối cùng trong ba lần xuất hiện, Shinozuka Daiki được yêu cầu diễn một câu nói đùa ngắn gọn ở cuối chương trình, và anh đã hát bài hát thiếu nhi Grandpa's Clock. Tuy nhiên, anh đã đổi lời bài hát thành "Đánh đòn kết liễu ông già không còn cử động được nữa", và làm động tác đấm đá khi hát câu hát này, khiến câu hát bị chỉ trích dữ dội vì nội dung không phù hợp, đạo nhái Soshina và phản cảm khi ở Nhật, số vụ cướp nhắm vào người cao tuổi ngày càng tăng.

Sau đó, vào ngày 21/11, các thành viên của Timelesz đã đăng lời xin lỗi trên trang web chính thức của công ty. Hơn nữa, bản thân Shinozuka cũng bày tỏ sự hối hận về những phát ngôn không phù hợp của mình trong một bài đăng trên Instagram story chính thức: "Mấy ngày qua, tôi đã thảo luận vấn đề này với các thành viên khác và tự kiểm điểm bản thân. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục niềm tin và tập trung vào các hoạt động hằng ngày một cách chân thành". Tuy nhiên, blog dành cho các thành viên fanclub đã ngừng cập nhật kể từ ngày 18/11. Vào ngày 23/11, Daiki Shinozuka đã cập nhật blog cá nhân. Đây là lần cập nhật đầu tiên của anh sau khoảng một tuần, nhưng nội dung bài viết đã trở thành chủ đề 'nóng hổi' trong cộng đồng người hâm mộ.

Trong blog, anh ấy đã chia sẻ về cuộc sống riêng tư gần đây của mình. Nó bao gồm những suy nghĩ của anh ấy khi nhìn lại các buổi thử giọng và Tokyo Night View, bốn năm sau khi chuyển đến Tokyo. Anh cũng viết về quyết tâm tiến về phía trước, đồng thời chấp nhận những lời chỉ trích mà anh đã nhận được cho đến nay. Theo đó, Shinozuka đã thể hiện sự hối hận của anh theo một cách độc đáo, đã nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ: Đây không phải là một lá thư xin lỗi thông thường, rõ ràng là anh ấy viết nó từ tận đáy lòng, nên chắc hẳn anh ấy rất hối hận; Mọi người đều bị thu hút bởi sự thẳng thắn của anh ấy; Tôi sẽ theo anh ấy, dù con đường quanh co hay đường núi gập ghềnh đến đâu; Lời xin lỗi được nhóm đăng tải lần này nhấn mạnh trách nhiệm của cả nhóm. Rõ ràng là họ đã thảo luận kỹ lưỡng về tương lai...

Shinozuka chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thần tượng, và những nỗ lực hết mình của anh kể từ buổi thử giọng đã được đón nhận nồng nhiệt. Người hâm mộ chắc chắn hy vọng rằng sự việc này sẽ cho thấy anh đã làm việc chăm chỉ và trưởng thành, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau cùng các thành viên.