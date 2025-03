Đông người đi cấp, đổi giấy phép lái xe ở TPHCM

Sáng 3/3, theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe của đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT, Công an TPHCM), người dân đến làm thủ tục khá đông.

Tại trụ sở số 252 Lý Chính Thắng (quận 3, TPHCM), các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Tuy đông đúc song các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Người dân ngồi chờ đến lượt làm hồ sơ trong trật tự.

Tương tự, tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (số 111, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), ngay từ sáng sớm, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT đã có mặt để hướng dẫn người dân đến làm thủ tục cấp hoặc đổi giấy phép lái xe.

Điểm cấp đổi giấy phép lái xe này cũng bố trí ghế ngồi cho người dân ngồi chờ đến lượt làm các loại thủ tục trong trật tự. Đến khoảng hơn 9h, cơ sở này thông báo trong buổi sáng 3/3 đã tiếp nhận hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 120. Những người có số thứ tự từ 121 trở về sau có thể quay về và đến làm thủ tục từ 13h30 chiều cùng ngày.

Theo một cán bộ CSGT tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở số 111, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), trong sáng 3/3, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ đến số thứ tự 120, đơn vị còn tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp đã đăng ký qua tổng đài. Do đó, buổi sáng có thể giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho khoảng 150 trường hợp.

Hiện nay, đơn vị này ưu tiên tiếp nhận hồ sơ có giấy phép sắp hết hạn trong vòng 1 tháng trở lại. Các trường hợp giấy phép lái xe còn thời hạn hơn 1 tháng sẽ được hướng dẫn quay trở lại giải quyết sau.

Chia sẻ với PV, ông Ngô Văn Tới (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, giấy phép lái xe hạng B2 của ông sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 này nên ông tranh thủ đi đổi sớm.

“Mấy hôm nay, có thông tin chuyển đổi đơn vị phụ trách cấp đổi. Tôi cũng gắng tranh thủ đi đổi bằng lái. Đến nơi thì thấy quy trình vẫn không khác trước. Cán bộ CSGT giải quyết thủ tục rất nhanh chóng, hỗ trợ người dân nhiệt tình” - ông Tới cho hay.

Trước đó, Phòng CSGT (PC08) - Công an TPHCM cho biết, từ 1/3, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố ở các địa điểm, gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Ngoài 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe nói trên, trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, Công an TPHCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (cụ thể gồm: thị trấn Tân Túc, thị trấn Cần Thạnh, thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn).