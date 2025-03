TPHCM thêm 22 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe ở đâu?

TPO - Đó là thông tin được Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết hôm nay, 1/3.

Từ 1/3, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố ở địa điểm gồm: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Ngoài 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe trên, trong thời gian sắp tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, PC08 cho biết Công an TPHCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP. Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (cụ thể gồm: thị trấn Tân Túc, thị trấn Cần Thạnh, thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn).

Theo PC08, Công an Thành phố sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện công tác sát hạch, cấp, quản lý giấy phép lái xe đảm bảo không gián đoạn việc phục vụ người dân, tổ chức khi có yêu cầu. Các thủ tục hành chính về cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an.

"Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia”- đại diện PC08 – Công an TPHCM thông tin.

Được biết, sáng hôm nay 1/3 - ngày đầu tiên Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố, người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng. Các điểm cấp đổi GPLX không xảy ra tình trạng quá tải.

Chia sẻ với PV, ông Lê Minh Hùng (ngụ quận Tân Bình TPHCM) cho biết, từ sáng sớm ông đã có mặt tại địa chỉ số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 để nộp hồ sơ đổi GPLX.

“Tôi dậy từ sáng sớm, nhưng đến nơi thì thấy không quá đông đúc, các cán bộ cảnh sát giao thông nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, thủ tục cũng được giải quyết rất nhanh chóng. Việc chuyển đổi đơn vị quản lý cũng không có thay đổi gì trong công tác cấp đổi GPLX”- ông Hùng chia sẻ.