Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP năm 2025 vượt mục tiêu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước

Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước

Bức tranh kinh tế Đồng Nai năm 2025 khép lại với gam màu tươi sáng và đầy lạc quan. GRDP quý IV tăng 10,73% (đứng thứ 4 cả nước), góp phần đưa tăng trưởng cả năm đạt 9,63% so với năm 2024 - vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao (8,5%) và đứng đầu cả nước về thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng Nai xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP và tiếp tục dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Thành tựu nổi bật này có được nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành như Tài chính, Công Thương, Thống kê, Hải quan, Thuế… cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý đã kịp thời tham mưu chính sách, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kiểm soát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhiều thủ tục được đơn giản hóa, qua đó khơi thông dòng vốn đầu tư FDI và nội lực trong nước, tạo động lực quan trọng để kinh tế tỉnh tăng tốc.

Khu vực công nghiệp – xây dựng: tiếp tục đóng vai trò "đầu kéo" cho tăng trưởng GRDP của cả tỉnh.

Dự ước quý IV/2025 tăng 13,57%, trong đó công nghiệp tăng 11,98%. Tính chung cả năm, khu vực này tăng 11,52%, riêng ngành công nghiệp tăng 10,42%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo – "trái tim" của nền kinh tế

Các nhóm ngành chủ lực như dệt may – da giày, sản xuất kim loại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 7,2% đến 20,77%.

Nhiều doanh nghiệp phục hồi mạnh nhờ đơn hàng dồi dào khi thị trường thế giới cải thiện và nhờ môi trường điều hành linh hoạt, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Sản xuất – phân phối điện tăng đột biến

Năm 2025 cũng đánh dấu bước nhảy vọt của ngành sản xuất – phân phối điện với mức tăng 19,29%. Điểm nhấn lớn nhất là Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành từ quý III/2025, bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó còn nhiều ngành có mức tăng ấn tượng.

Xây dựng tăng mạnh nhờ hàng loạt dự án trọng điểm

Ngành xây dựng bứt phá với mức tăng 21,69% nhờ hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành – dự kiến khai thác ngày 19/12/2025.

Sân bay có thể phục vụ 100 triệu hành khách/năm, mở ra kỳ vọng trở thành Cảng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh trực tiếp với Changi (Singapore) và Suvarnabhumi (Thái Lan);

Cảng Phước An - cửa ngõ logistics chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, kết nối linh hoạt với TP.HCM và hệ thống cảng biển khu vực đã chính thức đi vào hoạt động, cảng sẽ giảm tải cho các tuyến vận tải, thúc đẩy dịch vụ logistics và tạo lực hút mạnh đối với dòng vốn đầu tư vào các KCN và các địa phương lân cận, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng đang gấp rút được triển khai.

Những dự án hạ tầng có tính chất lan tỏa này cùng với nhiều dự án giao thông then chốt đang được triển khai gấp rút, tạo dư địa tăng trưởng lớn cho cả giai đoạn tới.

Ngành xây dựng Đồng Nai bứt phá với mức tăng 21,69% nhờ hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cảng Phước An - cửa ngõ logistics chiến lược của vùng Đông Nam Bộ...

Dịch vụ: Tăng trưởng vững, hưởng lợi từ tiêu dùng và thương mại phục hồi

Khu vực dịch vụ: tăng 10,57% trong quý IV và 9,39% cả năm nhờ thu nhập người dân cải thiện, tiêu dùng tăng mạnh, cùng sự phát triển của logistics, công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Một số yếu tố tạo nên tăng trưởng nổi bật đó là:

Thu nhập của người dân tăng, kích thích chi tiêu vào bán lẻ – ăn uống – giải trí – vận tải - lưu trú.

Mùa lễ - Tết cuối năm luôn tạo động lực tiêu dùng cao.

Xuất khẩu, dịch vụ công nghệ thông tin, logistics tăng nhờ nhu cầu toàn cầu cải thiện và thị trường mở rộng.

Nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy tác dụng.

Cải cách thủ tục hành chính giúp các ngành dịch vụ vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Nông - Lâm - Thủy sản: Tăng trưởng thấp nhất nhưng vẫn giữ vai trò ổn định nền kinh tế

Khu vực nông, lâm, thủy sản: tăng 1,49% trong quý IV và 3,22% cả năm – thấp nhất trong cơ cấu ba khu vực kinh tế.

Nguyên nhân chính: Chăn nuôi gặp khó khăn về chi phí, dịch bệnh; diện tích đất nông nghiệp thu hẹp do đô thị hóa và phát triển công nghiệp; dù tăng trưởng thấp, nhưng lĩnh vực này vẫn giữ vai trò quan trọng trong ổn định nguồn cung thực phẩm, an sinh xã hội và cân bằng cơ cấu kinh tế tỉnh.

Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu phát triển bền vững với mức tăng trưởng GRDP năm 2025 vượt mục tiêu Chính phủ giao, đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, Đồng Nai đã chứng minh sức bật, sức bền và khả năng thích ứng mạnh mẽ của nền kinh tế.

Hệ thống hạ tầng chiến lược ngày càng hoàn thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư – kinh doanh tiếp tục hấp dẫn, cộng đồng doanh nghiệp năng động… Tất cả tạo nền tảng để Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới: tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và cạnh tranh cao hơn trong khu vực.