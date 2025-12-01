Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận thêm nhiệm vụ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

bt-du-dn.png
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư (bên phải) và Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vào ngày 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) và bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mạnh Thắng
