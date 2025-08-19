Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luân Dũng
TPO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng nay (19/8), Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình được tổ chức đồng loạt.

Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước. (XEM CHI TIẾT)

3-1477.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, 250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

“Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chia sẻ tại họp báo trước đó.

anh-chup-man-hinh-2025-08-19-luc-082421.png
250 dự án, công trình lớn sẽ được khởi công, khánh thành hôm nay.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Tiêu biểu trong các công trình khánh thành có: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup - công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng; dự án cầu Rạch Miễu - một công trình cho thấy nỗ lực của ngành xây dựng Việt Nam…

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế-xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, toàn xã hội, ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu, tại các điểm cầu chính của 34 tỉnh, thành phố phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng dự, chỉ đạo và 1 lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành lĩnh vực tham dự để theo dõi, hỗ trợ buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu chính trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Chính phủ và phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu còn lại.

a-8887.jpg
Ảnh: Báo Nhân Dân
Luân Dũng
