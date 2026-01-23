Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Trường Phong - Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư khoá XIII - được bầu giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư khoá XIV.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sáng cùng ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; công bố danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

Về chức vụ Thường trực Ban Bí thư khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ông Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư - được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới và tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

1000092687.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư khoá XIII - được giới thiệu giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư khoá XIV. Ảnh minh họa: TTXVN.

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp.

Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; XIII; XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV. Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII từ 25/10/2024.

Quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (29/10/2024).

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Cẩm Tú tái cử Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội nghị đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khoá XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia theo cơ cấu.

tienphong-231vtax.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV, gồm: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Trường Phong - Luân Dũng
#Đại hội XIV #Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV #Võ Thị Ánh Xuân #Phạm Thị Thanh Trà #Nguyễn Văn Quảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục