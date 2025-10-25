Đối tượng 'thông chốt', tông vào đại uý công an

TPO - Đến chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 19B (đoạn qua tổ 1, xã Đức Cơ, Gia Lai), L. không giảm tốc độ chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe “thông chốt”, tông thẳng vào đại úy P.Q.C.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh việc đối tượng có nồng độ cồn cao "thông chốt" kiểm tra, tông vào một cán bộ công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/10, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Đức Cơ (Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 19B (đoạn qua tổ 1, xã Đức Cơ).

Nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 21h cùng ngày, R.L.T. (SN 2004, trú xã Ia Krêl) điều khiển xe máy với tốc độ cao trên Quốc lộ 19B. Đến chốt của lực lượng Cảnh sát Giao thông, L. không giảm tốc độ chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe “thông chốt”. Xe máy của T. tông thẳng vào đại úy P.Q.C. (SN 1994, thuộc Công an xã Ia Dơk) đang được tăng cường cho Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Đức Cơ làm nhiệm vụ.

Sau cú tông, đại uý C. bị chấn thương ở vùng cẳng chân, đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; T. bị chấn thương nặng, xe máy ngã ra đường.

Qua kiểm tra xác định, T. có nồng độ cồn ở mức cao với 196,6 mg/100 ml máu, trong khi mức vi phạm cao nhất trong xử phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ là từ 80-100 mg/100 ml máu.