Đối tượng gây ra thảm án khiến 3 người tử vong: Thực hiện nhiệm vụ game

HHTO - Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Đối tượng khai động cơ sát hại 3 người trong cùng gia đình là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khoảng 7h50', ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo về vụ việc 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh thuộc thôn 6, xã Đắk Nhau. Tại hiện trường, phát hiện trước hiên nhà 2 người chết gồm chủ nhà là ông Đ.D.T (sinh năm 1978) cùng cháu ngoại là Đ.T.T (SN 2014). Tiếp tục kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ có bà C.H.H (SN 1977, là vợ của ông T.) nằm tử vong phía trước cửa phòng, bên hông xe ô tô 7 chỗ.

Kết quả trích xuất camera của nhà ông T. xác định, lúc 18h39' ngày 2/10/2025, phát hiện 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà C.H.H. Lúc 18h30' phát hiện nam thanh niên này cầm trên tay một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông T. và cháu ngoại nằm tử vong.

Cơ quan điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng.

Đến khoảng 15h30 ngày 5/10, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai rà soát tại địa bàn phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1992, trú tại Khu phố 8, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở Công an phường Phước Long làm việc.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng tại thời điểm gây án.

Ban đầu Lê Sỹ Tùng thừa nhận, khoảng 5h30' ngày 2/10, Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện công viên Suối Tiên thuộc phường Linh Trung. Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt số 8 đến bến xe miền Đông và mua vé xe khách của hãng xe Thành Công đến địa bàn xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe, sau đó thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đ.D.T.

Đến sáng ngày 3/10, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo và đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long ở đến khi bị Công an mời làm việc. Tuy nhiên, Tùng vẫn chưa thừa nhận liên quan đến vụ án mạng.

Kiểm tra sơ bộ thân thể, Tùng bị trầy xước nhiều. Trong nhà Tùng có nhiều vật dụng như giày màu đen dính bùn đất đỏ, cần câu… có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường vụ án. Ngoài ra, người chạy xe ôm cũng xác nhận, Lê Sỹ Tùng chính là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Quyết liệt đấu tranh dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay đối tượng Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp của. Cơ quan Công an thu giữ vật chứng của vụ án là 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn (là tang vật dùng để giết người) và 50 triệu đồng do cướp được.

Bước đầu, đối tượng khai nhận động cơ sát hại vợ chồng ông Đ.D.T cùng cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.