'Doanh nhân không chỉ mang về vật chất mà còn bồi đắp giá trị nhân văn'

Ngày 6/9, Báo Phụ nữ TPHCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ nhất, đồng thời phát động mùa thi thứ hai. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn góp phần khẳng định vai trò của doanh nhân trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa hiếu nghĩa giữa nhịp sống hiện đại.

Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2024, thu hút hàng trăm tác phẩm gửi về. Nhiều bài viết khắc họa chân dung doanh nhân vừa thành đạt trong kinh doanh, vừa trọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ, gia đình. Họ không chỉ chăm lo cho tổ ấm của riêng mình mà còn lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia thông qua các hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức đã công bố 12 tác phẩm đoạt giải cùng “Bài viết được yêu thích nhất” trên nền tảng trực tuyến.

Ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh: “Trong hành trình phát triển, chúng ta thường nói nhiều về kinh tế, hội nhập, nhưng có một giá trị vô giá cần được bồi đắp không ngừng, đó là văn hóa gia đình”.

Theo ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, doanh nhân muốn an tâm cống hiến đều cần một hậu phương vững chắc: “Gia đình chính là nền tảng để mỗi doanh nhân gắn bó, phát triển sự nghiệp và đóng góp vào kinh tế đất nước”.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Chủ tịch Hội đồng giám khảo - đánh giá cao cuộc thi khi đã khắc họa những câu chuyện chân thật, cảm động: “Doanh nhân hôm nay không chỉ mang về của cải vật chất mà còn bồi đắp giá trị nhân văn, lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng”.

Các tác giả, doanh nhân, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi.

Cùng dịp này, Hội Doanh nhân Sài Gòn công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập (2005 - 2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025). Trong tháng 10 và 11 tới, chương trình “Cà phê doanh nhân Sài Gòn” sẽ diễn ra tại Bình Dương và Vũng Tàu, mở rộng không gian kết nối doanh nhân. Đặc biệt, sẽ có lễ vinh danh 20 doanh nhân với danh hiệu “Nét đẹp từ tâm”.