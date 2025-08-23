Doanh nhân Đông Nam Bộ tiên phong về công nghệ, 'bắt tay' xây trụ liên kết bền vững

TPO - Theo bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, các doanh nhân vùng Đông Nam Bộ cần đi theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháo gỡ các điểm nghẽn không chính thức để khôi phục niềm tin; mở rộng cánh cửa tiếp cận nguồn lực như vốn, nhân lực...đồng thời, thể hiện tinh thần liên kết vùng, liên kết doanh nhân đi cùng nhau để vững bền.

Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) – cụm Đông Nam Bộ vừa diễn ra tại TPHCM, với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới và hội nhập của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo cơ quan, ban ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai.

Đông Nam Bộ – đầu tàu kinh tế quốc gia

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 Phạm Thị Bích Huệ khẳng định, dù diện tích chỉ chiếm hơn 9% lãnh thổ, nhưng Đông Nam Bộ từ lâu đã là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Khu vực này đóng góp khoảng 32% GDP, hơn 44% tổng thu ngân sách Nhà nước, đồng thời có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, đạt 62,8%.

Chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025

Vùng đóng vai trò đầu tàu công nghiệp, dịch vụ và thu hút đầu tư nước ngoài, với hơn 21.000 dự án FDI, tổng vốn trên 189 tỷ USD tính đến cuối năm 2024. Đông Nam Bộ luôn dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và đổi mới.

“Vùng Đông Nam Bộ không chỉ là động lực kinh tế mà còn là mô hình mẫu mực về chuyển đổi số, kinh tế xanh và liên kết vùng. Vùng còn mang sứ mệnh mở đường tiên phong trong hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam”, chị Huệ nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 nhắc lại, ngay từ thời kỳ đầu đổi mới năm 1986, Đông Nam Bộ đã là nơi thí điểm nhiều chính sách đột phá, đi đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng khu chế xuất và khu công nghiệp đầu tiên, hình thành mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhờ đó, vùng trở thành trung tâm giao thương quốc tế, đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu và thu hút FDI, với hơn 45% khối lượng hàng hóa và trên 60% lượng hàng hóa qua cảng biển của cả nước.

Theo chị Huệ, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – kỳ vọng lớn lao và trách nhiệm nặng nề tiếp tục đặt lên vai cộng đồng doanh nhân Đông Nam Bộ. Họ cần tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh để dẫn dắt sự chuyển dịch kinh tế quốc gia.

Anh Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM chia sẻ tại diễn đàn.

Anh Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhấn mạnh rằng, bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển cao vào năm 2045, kỳ vọng lớn lao được đặt lên vai cộng đồng doanh nhân Đông Nam Bộ.

“Các doanh nhân vùng cần tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh để dẫn dắt sự chuyển dịch kinh tế quốc gia”, anh Thông nói.

Theo anh Thông, doanh nhân không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà cần thực hiện trách nhiệm xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững, giảm bất bình đẳng, bảo vệ môi trường. Anh nhấn mạnh yêu cầu đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và hợp tác chặt chẽ với Nhà nước để cùng vượt qua những thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh quốc tế và chuyển đổi số.

“Kinh tế tư nhân phải trở thành trụ cột, không chỉ là động lực, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, anh Thông nói.

Khai thông nguồn lực, hội nhập toàn cầu

Từ thực tế kinh doanh, anh Trần Lệ Nguyên - sáng lập viên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIDO cho rằng muốn thay đổi, trước tiên doanh nghiệp phải hiểu và tiếp cận công nghệ.

Từ đó, doanh nghiệp mới thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị, đồng thời mở rộng hoạt động marketing, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu bền vững.

Toàn cảnh diễn đàn

Theo anh Nguyên, trong thời gian qua, KIDO đã mở rộng thêm một số lĩnh vực ngoài ngành thực phẩm, đồng thời thử nghiệm kênh bán hàng mới trên nền tảng số. Việc này giúp tiết kiệm 70 – 80% chi phí quảng bá, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường. Do vậy, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu, tạo cơ hội cho cả doanh nghiệp nhỏ vốn khó cạnh tranh trước kia.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, "bộ tứ" nghị quyết của Bộ Chính trị (57, 59, 66 và 68) là định hướng chiến lược, đồng thời là hành lang chính sách quan trọng để khai phóng tiềm năng, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững.

TPHCM đang định hình trở thành siêu đô thị mang tầm vóc toàn cầu – trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển. Thành phố sẽ là đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, điểm đến hội tụ nhân tài, doanh nhân và giới sáng tạo quốc tế.

Theo ông Thi, cộng đồng doanh nhân và khu vực kinh tế tư nhân cần tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và môi trường. Chủ động hội nhập, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định thương hiệu Việt.

"Đội ngũ doanh nhân trẻ phải dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì cộng đồng, đi đầu trong mô hình kinh doanh mới, đồng hành cùng Nhà nước trong cải cách thể chế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh”, ông Thi nói.