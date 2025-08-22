Đoàn ĐHQG TP.HCM tiếp sức tinh thần sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành A80

HHTO - Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, đoàn cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên 26 sinh viên vinh dự tham gia nhiệm vụ A80, tập luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Vừa qua, đoàn công tác của ĐHQG TP.HCM đã đến thăm, động viên sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).

Đoàn công tác do Tiến sĩ Nguyễn Minh Huyền Trang, Phó Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG TP.HCM làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác sinh viên của các trường thành viên ĐHQG TP.HCM.

Đoàn công tác ĐHQG TP.HCM đến thăm sinh viên thực hiện nhiệm vụ A80

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tìm hiểu điều kiện tập luyện và sinh hoạt cũng như tặng quà động viên các sinh viên đang làm nhiệm vụ A80 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Dù phải tạm gác việc học trong hơn 5 tháng rèn luyện, rời xa vòng tay của gia đình, bè bạn và thầy cô, nhưng đây cũng là cơ hội quý báu để các bạn được trải nghiệm, luyện tập và trưởng thành. Dù ở hoàn cảnh hay khó khăn nào cũng có thể vượt qua, dù ở vùng trời quê hương nào, các bạn đều có thể đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.

Đoàn công tác tặng quà cho sinh viên ĐHQG TP.HCM tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM tặng quà cho các bạn sinh viên.

Từ đầu tháng 6, Đoàn sinh viên ĐHQG TP.HCM đã ra Hà Nội, tham gia nhiệm vụ A80 - tập luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Được biết, từ ngày 19/5 đến 4/6, 26 sinh viên ĐHQG TP.HCM tham gia khối nữ Du kích miền Nam huấn luyện 2 giai đoạn, giai đoạn 1 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM; giai đoạn 2 từ 5/6 đến nay cùng các khối nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, được huấn luyện tập trung tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.