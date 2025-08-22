Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đoàn ĐHQG TP.HCM tiếp sức tinh thần sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành A80

Ý Lê - Ảnh: ĐHQG - HCM

HHTO - Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, đoàn cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên 26 sinh viên vinh dự tham gia nhiệm vụ A80, tập luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Vừa qua, đoàn công tác của ĐHQG TP.HCM đã đến thăm, động viên sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).

Đoàn công tác do Tiến sĩ Nguyễn Minh Huyền Trang, Phó Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG TP.HCM làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác sinh viên của các trường thành viên ĐHQG TP.HCM.

thay-co.jpg
Đoàn công tác ĐHQG TP.HCM đến thăm sinh viên thực hiện nhiệm vụ A80

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tìm hiểu điều kiện tập luyện và sinh hoạt cũng như tặng quà động viên các sinh viên đang làm nhiệm vụ A80 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Dù phải tạm gác việc học trong hơn 5 tháng rèn luyện, rời xa vòng tay của gia đình, bè bạn và thầy cô, nhưng đây cũng là cơ hội quý báu để các bạn được trải nghiệm, luyện tập và trưởng thành. Dù ở hoàn cảnh hay khó khăn nào cũng có thể vượt qua, dù ở vùng trời quê hương nào, các bạn đều có thể đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.

nv2.jpg
Đoàn công tác tặng quà cho sinh viên ĐHQG TP.HCM tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.
nv8.jpg
nv4.jpg
nv-7162.jpg
nv-3652.jpg
Cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM tặng quà cho các bạn sinh viên.

Từ đầu tháng 6, Đoàn sinh viên ĐHQG TP.HCM đã ra Hà Nội, tham gia nhiệm vụ A80 - tập luyện và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Được biết, từ ngày 19/5 đến 4/6, 26 sinh viên ĐHQG TP.HCM tham gia khối nữ Du kích miền Nam huấn luyện 2 giai đoạn, giai đoạn 1 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM; giai đoạn 2 từ 5/6 đến nay cùng các khối nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, được huấn luyện tập trung tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

nv6.jpg
nv68.jpg
Khối nữ Du kích miền nam
1.jpg
Ý Lê - Ảnh: ĐHQG - HCM
#ĐHQG TP.HCM #Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công #Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam #Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4

Xem thêm

Cùng chuyên mục