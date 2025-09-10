Đoàn Công Vinh chọn kỷ luật 'thép', mang tinh thần thượng võ đến Mr International 2025

Cuộc thi Nam vương quốc tế 2025 - Mr International 2025 đang 'nóng' hơn bao giờ hết khi chỉ còn ít ngày nữa đêm chung kết sẽ diễn ra. Đoàn Công Vinh là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh. Sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98, Đoàn Công Vinh gây ấn tượng mạnh bởi thân hình săn chắc, nét mặt nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái lịch lãm. Trước Mr International 2025, Đoàn Công Vinh đã từng có mặt top 10 cùng loạt giải thưởng Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới ở cuộc thi Man Of The World 2024.

Đoàn Công Vinh đại diện Việt Nam tham gia Mr International 2025.

Hiện tại, Đoàn Công Vinh cho biết, anh đã sẵn sàng cho hành trình thử thách nhưng đầy cảm hứng phía trước. Đoàn Công Vinh đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, và đang giữ tinh thần thoải mái nhất nhằm tràn đầy năng lượng, chuẩn bị sang Thái Lan sau 3 ngày nữa để tham gia vào các hoạt động của cuộc thi. Đồng thời, mỗi ngày Đoàn Công Vinh vẫn dành 3h đồng hồ để tập luyện hình thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch – đủ đạm, rau xanh, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ… nhằm duy trì vóc dáng và tập catwalk để tự tin nhất trong cuộc thi.

Đoàn Công Vinh chia sẻ: "Đây là cuộc thi lớn thứ hai thế giới dành cho nam, là cơ hội để tôi thể hiện bản thân, khẳng định giá trị cá nhân, cũng như học hỏi, giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng hành trình này sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn và khám phá được những giới hạn mới của chính mình".

Với thể hình đẹp và bản lĩnh, Đoàn Công Vinh được kỳ vọng 'làm nên chuyện' tại Mr International 2025.

Đoàn Công Vinh cho biết anh đã chọn kỷ luật thép để rèn luyện, từ cậu bé ốm yếu trở thành đối thủ đáng gờm tại Nam vương quốc tế. “Khó khăn lớn nhất là phải giữ được kỷ luật. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc vì tập mệt, vì không thấy kết quả ngay. Cứ như thế tôi đã bước qua mọi khó khăn bằng ý chí và thay đổi bản thân mỗi ngày. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, mà tinh thần tôi cũng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi rất muốn đem theo một thông điệp đến cuộc thi và lan tỏa nó là các bạn trẻ là đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, rồi kết quả sẽ đến. Mỗi ngày kiên trì một chút, bạn sẽ bất ngờ về phiên bản tốt hơn của chính mình và tự tin bước vào tương lai”- Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh mong muốn được mang màu cờ sắc áo lên bục vinh quang tại đấu trường quốc tế.

Với kinh nghiệm của mình, Đoàn Công Vinh muốn khuyên các bạn trẻ hãy chăm chỉ vận động, tập luyện để có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tràn đầy năng lượng, tích cực cũng như có tinh thần kỷ luật nhằm hỗ trợ học tập một cách tốt nhất. Cũng vì nhận ra những lợi ích của việc rèn luyện nên ngoài việc tập và rèn cho chính mình, Đoàn Công Vinh thường truyền cảm hứng tập thể thao cho bạn bè, luôn sẵn sàng hướng dẫn các bạn để vượt qua khó khăn thời kỳ đầu tập luyện. Và, Đoàn Công Vinh sẽ mang tất cả những nỗ lực, sự tích cực ấy của mình để đến với Mr International 2025, giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh người thanh niên Việt Nam năng động, mạnh mẽ, tự tin trong thời đại mới.