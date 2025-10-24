Divo Tùng Dương: Quỹ Chạm Yêu Thương giúp hoạt động thiện nguyện chuẩn chỉ hơn

TPO - Sau nhiều năm âm thầm, bền bỉ làm thiện nguyện, Quỹ Chạm Yêu Thương vừa ra mắt với hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo. Ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Việt Tú giữ vai trò đại sứ.

Nền tảng thiện nguyện số, Quỹ Chạm Yêu Thương ra mắt ngày 24/10, tại Hà Nội. Ca sĩ Tùng Dương - Đại sứ Quỹ Chạm Yêu Thương - có hơn 10 năm cùng nhà sáng lập quỹ đến vùng sâu, vùng xa tham gia hoạt động thiện nguyện.

“Tôi có hơn 10 năm cùng nhà sáng lập quỹ đến vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn để thực hiện chương trình thiện nguyện. Tôi may mắn được làm việc ý nghĩa, mang món quà tinh thần thiết thực tới các cháu, gia đình ở nơi xa xôi, hoàn cảnh khó khăn. Quỹ ra đời sẽ giúp hoạt động thiện nguyện quy củ, chuẩn chỉ, hiệu quả hơn nữa. Tôi tự hào, vui khi được chung tay thực hiện hoạt động thiện nguyện của Chạm Yêu Thương”, Tùng Dương chia sẻ.

Là một trong hai đại sứ Chạm Yêu Thương, đạo diễn Việt Tú đã đồng hành hoạt động thiện nguyện của Chạm Yêu Thương nhiều năm qua. Điều truyền cảm hứng cho Việt Tú không chỉ là tấm lòng nhân ái mà sự âm thầm, bền bỉ với hoạt động thiết thực. Cách làm Chạm Yêu Thương truyền cảm hứng cho nghệ sĩ.

“Tôi vinh dự khi trở thành một phần của Chạm Yêu Thương. Chúng tôi góp phần nhỏ bé cùng Chạm Yêu Thương và quỹ thiện nguyện khác chung tay hoạt động vì cộng đồng, biến ước mơ thành hiện thực”, đạo diễn Việt Tú chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Việt Tú là Đại sứ Chạm Yêu Thương.

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương mở ra hành trình hoạt động thiện nguyện hiện đại, minh bạch và bền vững. Chạm Yêu Thương không chỉ trao đi vật chất, mà còn góp phần xây dựng niềm tin, khuyến khích tinh thần sẻ chia, để mỗi người Việt đều có thể chạm vào yêu thương, và để yêu thương được chạm đến mọi người.

Quý 4 năm 2025, Quỹ Chạm Yêu Thương chi ngân sách 20 tỷ đồng hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em trên toàn Việt Nam. Dự án trụ cột gồm Gieo Tương Lai - Gieo Sức Sống - Gieo Hy Vọng. Mục tiêu trong năm nay, Quỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp trên 10.000 người yếu thế (trẻ em, bệnh nhân nghèo và các nhóm cộng đồng dễ tổn thương).

Tại lễ ra mắt Quỹ Chạm Yêu Thương, bà Nguyễn Vân Linh - Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập quỹ - nói rằng mỗi hành động nhỏ bé, giản đơn đều có thể tạo nên tác động lớn lao. Chạm Yêu Thương ra đời với mong muốn gieo yêu thương mỗi ngày, truyền cảm hứng sống tử tế, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn.

Giai đoạn 2025-2026, Quỹ Chạm Yêu Thương tập trung nguồn lực triển khai hai dự án tiêu biểu: “Gieo Sức Sống” và “Gieo hy vọng”.

Các đơn vị ký hợp tác chiến lược tại lễ ra mắt Quỹ Chạm Yêu Thương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định luôn quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, minh bạch, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Bộ Nội vụ đề nghị Quỹ Chạm Yêu Thương chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; không được lợi dụng hoạt động của hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.