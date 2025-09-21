Định kỳ hằng năm tổ chức 'Diễn đàn Nhân dân'

TPO - Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh, sẽ triển khai thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và định kỳ hàng năm tổ chức Diễn đàn Nhân dân.

Quán triệt, trả lời ba vấn đề Tổng Bí thư đặt ra

Trong 2 ngày, 22 - 23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định.

Quang cảnh cuộc gặp mặt thông tin với các cơ quan báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV.



Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới, chức năng nhiệm vụ mới, yêu cầu đòi hỏi mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, có giải pháp thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ông Nguyễn Thái Học thông tin, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm có đề nghị Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần quan tâm thảo luận, trả lời cho ba vấn đề đặt ra.

Vấn đề thứ nhất, là phải đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo mô hình mới. Thứ hai là làm sao hoạt động phải tăng cường tính thực chất, có chiều sâu và hiệu quả; khắc phục tính phong trào, tính hình thức. Thứ ba là làm sao huy động, khơi dậy, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức dân, nguồn lực trong nhân dân.

“Quán triệt ba vấn đề Tổng Bí thư đặt ra, trong chương trình hành động của đại hội đã nêu ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá. Tất cả vấn đề này làm sáng tỏ quyết tâm của Đảng ủy để trả lời ba định hướng của Tổng Bí thư”, ông Học nói.

Tổ chức Diễn đàn Nhân dân từ Trung ương tới cơ sở

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ một số phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Một trong số đó, là tập trung đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho các mục tiêu phát triển; tăng cường tính thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở gần dân, sát dân, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tinh thần đổi mới, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ngày 20/9. Ảnh: PV.



“Tổ chức thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng: Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân…”

“Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức mới của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng gắn với hoàn thiện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân phát huy vai trò liên minh chính trị - liên hiệp tự nguyện, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, dự thảo báo cáo chính trị nêu.

Đảng bộ cũng xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và đồng thuận xã hội.

Đáng chú ý, trong số các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Đảng bộ xác định triển khai thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và định kỳ hàng năm tổ chức Diễn đàn Nhân dân.

Theo đó, sẽ tập trung xây dựng cơ chế, quy chế tổ chức, hướng dẫn thống nhất về nội dung, hình thức, quy trình tổ chức Diễn đàn Nhân dân từ Trung ương tới cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức, theo hình thức đối thoại trực tiếp, kết hợp trực tuyến, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến Nhân dân qua nền tảng số, mạng xã hội chính thống. Bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nội dung tập trung vào những vấn đề lớn, bức thiết của Nhân dân; phát huy trách nhiệm giải trình của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

"Tăng cường sự tham gia của nhân dân, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, giới trẻ, phụ nữ… có tiếng nói và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả diễn đàn là kênh quan trọng để đảng ủy, cấp ủy các cấp nắm bắt tình hình, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo", dự thảo báo cáo nhấn mạnh.