Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Điều trị thành công ca bệnh cực kì hiếm gặp do tác dụng phụ của thuốc

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp tuyệt lạp bạch cầu hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, xảy ra ở bệnh nhân mắc bệnh Basedow do tác dụng phụ của thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.

img-9920.jpg
Bệnh nhân mắc bệnh hiếm được điều trị thành công.

Thuốc kháng giáp tổng hợp được xem là phương pháp điều trị phổ biến, hiệu quả đối với bệnh Basedow. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây ra nhiều phản ứng phụ ở các mức độ khác nhau như nổi ban đỏ, mày đay, đau khớp, rối loạn tiêu hoá, giảm bạch cầu hạt, nhiễm độc gan hoặc viêm mạch. Trong đó, tuyệt lạp bạch cầu là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe doạ tính mạng, với tỷ lệ tử vong từ 6 - 20%.

Bệnh nhân N.T.T, 43 tuổi, quê Hưng Yên, được chẩn đoán Basedow từ tháng 7/2025 và điều trị tại nhiều cơ sở y tế bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ban đầu là Thyrozol, sau đó chuyển sang PTU). Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân xuất hiện mẩn ngứa, sốt cao, viêm họng và từng được chẩn đoán giảm bạch cầu hạt. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân tiếp tục nhập viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng sốt cao 39°C, đau họng, mệt mỏi, tuyến giáp to lan tỏa, nhịp tim nhanh. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng giảm bạch cầu nghiêm trọng, chỉ còn 1,4 G/L, trong đó bạch cầu trung tính gần như không còn.

ThS. Bùi Mạnh Tiến cho biết, bạch cầu đóng vai trò như “những chiến sĩ bảo vệ cơ thể”. Khi bạch cầu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, người bệnh dễ rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được chẩn đoán tuyệt lạp bạch cầu do thuốc kháng giáp tổng hợp kèm nhiễm khuẩn huyết và bệnh Basedow. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ đã ngừng ngay thuốc kháng giáp, sử dụng kháng sinh phổ rộng, phối hợp thuốc kích thích tăng bạch cầu Filgrastim, kiểm soát nhịp tim và bù dịch điện giải.

Trong những ngày đầu điều trị, bệnh nhân vẫn sốt cao, mệt mỏi, nhưng được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ y tế. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, mạch và huyết áp ổn định, chỉ số bạch cầu trở về bình thường (7,8 G/L).

Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, bệnh Basedow có ba phương pháp điều trị chính: dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, điều trị bằng I-ốt phóng xạ (I-131) và phẫu thuật. Với trường hợp không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc xuất hiện tác dụng phụ nặng như trên, bác sĩ sẽ tư vấn chuyển sang phương pháp điều trị khác để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ca bệnh trên là minh chứng cho tầm quan trọng của việc theo dõi sát trong quá trình dùng thuốc kháng giáp tổng hợp. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tác dụng phụ như giảm bạch cầu giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và tử vong.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, người bệnh Basedow đang điều trị bằng thuốc kháng giáp cần khám định kỳ và kiểm tra công thức máu thường xuyên. Khi có biểu hiện sốt, đau họng, mệt mỏi, loét miệng hoặc các triệu chứng bất thường khác, người bệnh cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm kịp thời.

Hà Minh
#Biến chứng hiếm gặp của thuốc kháng giáp #Tuyệt lạp bạch cầu và nguy cơ đe dọa tính mạng #Điều trị thành công trường hợp giảm bạch cầu nặng #Phòng ngừa tác dụng phụ thuốc kháng giáp #Phương pháp điều trị bệnh Basedow

Xem thêm

Cùng chuyên mục