Điều trị thành công ca bệnh cực kì hiếm gặp do tác dụng phụ của thuốc

TPO - Các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp tuyệt lạp bạch cầu hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, xảy ra ở bệnh nhân mắc bệnh Basedow do tác dụng phụ của thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.

Bệnh nhân mắc bệnh hiếm được điều trị thành công.

Thuốc kháng giáp tổng hợp được xem là phương pháp điều trị phổ biến, hiệu quả đối với bệnh Basedow. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây ra nhiều phản ứng phụ ở các mức độ khác nhau như nổi ban đỏ, mày đay, đau khớp, rối loạn tiêu hoá, giảm bạch cầu hạt, nhiễm độc gan hoặc viêm mạch. Trong đó, tuyệt lạp bạch cầu là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe doạ tính mạng, với tỷ lệ tử vong từ 6 - 20%.

Bệnh nhân N.T.T, 43 tuổi, quê Hưng Yên, được chẩn đoán Basedow từ tháng 7/2025 và điều trị tại nhiều cơ sở y tế bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp (ban đầu là Thyrozol, sau đó chuyển sang PTU). Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân xuất hiện mẩn ngứa, sốt cao, viêm họng và từng được chẩn đoán giảm bạch cầu hạt. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân tiếp tục nhập viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng sốt cao 39°C, đau họng, mệt mỏi, tuyến giáp to lan tỏa, nhịp tim nhanh. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng giảm bạch cầu nghiêm trọng, chỉ còn 1,4 G/L, trong đó bạch cầu trung tính gần như không còn.

ThS. Bùi Mạnh Tiến cho biết, bạch cầu đóng vai trò như “những chiến sĩ bảo vệ cơ thể”. Khi bạch cầu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, người bệnh dễ rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được chẩn đoán tuyệt lạp bạch cầu do thuốc kháng giáp tổng hợp kèm nhiễm khuẩn huyết và bệnh Basedow. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ đã ngừng ngay thuốc kháng giáp, sử dụng kháng sinh phổ rộng, phối hợp thuốc kích thích tăng bạch cầu Filgrastim, kiểm soát nhịp tim và bù dịch điện giải.

Trong những ngày đầu điều trị, bệnh nhân vẫn sốt cao, mệt mỏi, nhưng được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ y tế. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, mạch và huyết áp ổn định, chỉ số bạch cầu trở về bình thường (7,8 G/L).

Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, bệnh Basedow có ba phương pháp điều trị chính: dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, điều trị bằng I-ốt phóng xạ (I-131) và phẫu thuật. Với trường hợp không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc xuất hiện tác dụng phụ nặng như trên, bác sĩ sẽ tư vấn chuyển sang phương pháp điều trị khác để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ca bệnh trên là minh chứng cho tầm quan trọng của việc theo dõi sát trong quá trình dùng thuốc kháng giáp tổng hợp. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tác dụng phụ như giảm bạch cầu giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và tử vong.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, người bệnh Basedow đang điều trị bằng thuốc kháng giáp cần khám định kỳ và kiểm tra công thức máu thường xuyên. Khi có biểu hiện sốt, đau họng, mệt mỏi, loét miệng hoặc các triệu chứng bất thường khác, người bệnh cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm kịp thời.