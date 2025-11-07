Diệu Nhi vừa nữ tính vừa bí ẩn trong bộ ảnh kết hợp cùng thương hiệu trang sức xa xỉ

HHTO - Thường xuất hiện với hình ảnh hài hước, trẻ trung nhưng khi kết hợp với thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co., Diệu Nhi đã cho thấy một phiên bản rất khác.

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh mới với phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần hút mắt. Khác với một Diệu Nhi màu sắc, hay vui đùa trên MXH, tạo hình lần này của nữ diễn viên nghiêm túc và trưởng thành hơn.

Outfit đầu tiên cô chọn mẫu đầm đen ôm dáng cổ điển kết hợp bao tay da. Thiết kế thứ 2 là váy chữ A, giày cao gót đen bít mũi. Bộ cánh cuối sử dụng coach jacket da tông nâu được phối phong cách nobra.

Sự đơn giản lại trở thành “lớp base” tuyệt vời để tôn loạt trang sức của Tiffany & Co. Đúng với tinh thần đơn giản, không rườm rà, vượt thời gian. Mỗi outfit được phối cùng những phụ kiện khác nhau từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, nhẫn, để tổng thể trang phục vừa hài hòa vừa có điểm nhấn.

Với những ai đã theo dõi hành trình làm nghề của Diệu Nhi suốt 1 thập kỷ qua, có thể thấy thời điểm hiện tại nữ diễn viên đang đạt phong độ thời trang ổn định nhất. Cô đã có nhiều thay đổi để nâng cấp bản thân cũng như tìm được phong cách phù hợp. Trong bộ ảnh “chạm ngõ” với Tiffany & Co., hình ảnh vừa nữ tính vừa bí ẩn của Diệu Nhi có lẽ sẽ khiến nhiều người lưu luyến.

Trước đó, Diệu Nhi cũng từng gây chú ý khi tham dự kiện Boss House tại Bali (Indonesia) hồi tháng 4/2024. Cô được gặp gỡ những tên tuổi nổi tiếng trên MXH quốc tế.

Ngoài dấu ấn đặc biệt ở mảng thời trang, Diệu Nhi những tháng cuối năm còn để lại ấn tượng lớn cho khán giả trong nước khi tham gia 2 show thực tế: Sao Nhập Ngũ và Running Man Vietnam. Tại đây, tính cách hài hước, hết mình cũng như sự khéo léo của cô một lần nữa được chứng minh. Ở Running Man Vietnam 2 tập gần đây, nữ diễn viên nhập vai “gián điệp”, đối đầu hài hước với Anh Tú Atus.

Với những gì đang thể hiện, Diệu Nhi đã cho khán giả thấy sự chỉn chu. Việc luôn hết mình trong công việc, thăng hoa với nghề, mang lại năng lượng tích cực chính là điểm sáng để Diệu Nhi “lọt mắt xanh” các ông lớn thời trang. Thời gian tới khán giả dành sự mong chờ nhiều hơn nữa ở phiên bản Diệu Nhi “không hài”.