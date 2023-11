Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, các tỉnh thành phía Nam gồm: TPHCM, Bình Dương, Bình Phước đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Riêng tỉnh Bình Thuận lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

TPHCM: Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc đối với một số dự án, khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổ công tác do ông Phan Văn Mãi làm tổ trưởng; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ phó. Lãnh đạo một số sở ngành, quận huyện, TP. Thủ Đức làm thành viên tổ này.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên tương tác với các đơn vị liên quan, cung cấp thông tin, dữ liệu để thực hiện công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP. Thủ Đức).

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc, Công viên Sài Gòn Safari, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan khu vực dọc bờ sông Sài Gòn.

Tổ cũng có nhiệm vụ trao đổi, làm việc với Viện Quy hoạch Vùng Paris để thực hiện tư vấn, đề xuất ý tưởng về quy hoạch chi tiết khu vực dọc bờ sông Sài Gòn và đưa kết quả nghiên cứu vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM. Thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bình Dương: Ngày 10/11, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chánh Thanh tra Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Trần Ngọc Công, Phó Trưởng phòng Hậu Cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm Thượng tá Ngô Trọng Sáng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.

Bình Phước: Sáng 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định bổ nhiệm ông Điểu Nen, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh; bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thắng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT giữ chức Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bình Phước.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Trường Vỹ, Phó giám đốc công ty CP Cao su Sông Bé đến nhận nhiệm vụ tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bình Thuận: Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI (2021 – 2026) diễn ra ngày 10/11, ngoài việc thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh có 45/46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 97,83%; tiếp đến là ông Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 42/46 phiếu, chiếm 91,3% và thứ ba là ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 40/46 phiếu, chiếm 86,96%.

Đối với số phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ thấp nhất có ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 16/46 phiếu, chiếm 34,78%. Tiếp đến là ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc cùng 18 phiếu, chiếm 39,13 %.

2 ông Mai Kiều và Nguyễn Quốc Việt cũng có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất lần lượt là 11 phiếu, chiếm 23,91% và 7 phiếu, chiếm 15,22%. Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có 7 phiếu tín nhiệm thấp.

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu cũng đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hữu Ba, nguyên Giám đốc Sở Tài chính do bố trí công việc khác. Đồng thời bầu bổ sung ông Phan Thế Hanh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 –2026.

Bình Phước: Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Phước vừa ban hành Nghị quyết 16, trong đó có phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2025, Bình Phước sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai (huyện Hớn Quản) và thị xã Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Tỉnh sáp nhập 3 xã Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan (huyện Hớn Quản) vào thị xã Chơn Thành; sắp xếp xã Tân Quan (huyện Hớn Quản) và xã Quang Minh (thị xã Chơn Thành) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Phước tiếp tục sắp xếp 8 xã gồm: Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân (huyện Phú Riềng) và thị xã Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới; sắp xếp xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) và xã Long Giang (thị xã Phước Long) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sáp nhập xã Phú Riềng và Phú Trung (huyện Phú Riềng) vào huyện Đồng Phú; sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng) vào huyện Đồng Phú; sáp nhập xã Thuận Lợi và Thuận Phú (huyện Đồng Phú) vào thành phố Đồng Xoài.

Từ nay đến năm 2025, toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hớn Quản sẽ được sáp nhập vào thị xã Chơn Thành và thị xã Bình Long. Đến năm 2030, toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phú Riềng sẽ được sáp nhập với huyện Đồng Phú và thị xã Phước Long.

Huyện Hớn Quản được thành lập từ năm 2009, tách ra từ một phần diện tích huyện Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Riềng được thành lập từ năm 2015, tách ra từ huyện Bù Gia Mập với 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chiều 31/10, tại Kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 31/5/2023 của HĐND tỉnh thông qua đồ án Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có nội dung sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ trong giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, tỉnh sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành một đơn vị hành chính.

HĐND cũng thông qua việc sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị. Cụ thể, TP.Bà Rịa sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung; huyện Đất Đỏ sáp nhập xã Lộc An và xã Phước Hội, xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải. Huyện Long Điền sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

Dự kiến đến năm 2030, TP.Bà Rịa tiếp nhận một phần diện tích và dân số của thị xã Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc tỉnh.

Huyện Đất Đỏ điều chỉnh địa giới hành chính giữa 2 xã Phước Long Thọ và Long Tân. Huyện Xuyên Mộc cũng điều chỉnh địa giới của xã Hoà Hội và Hòa Hưng để bảo đảm cả 4 đơn vị hành chính đều đạt đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Đồng Nai: UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Đồng Nai có 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm: Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) và dự kiến lấy tên mới là xã Trị An.

TP Biên Hòa sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hòa Bình vào phường Quang Vinh. Đồng thời, điều chỉnh một phần khu phố 10 (phường Tân Phong) vào phường Quang Vinh. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là phường Quang Vinh. Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Bình và phường Quyết Thắng vào phường Trung Dũng. Đồng thời, điều chỉnh một phần khu phố 10, phường Tân Phong vào phường Trung Dũng. Đơn vị hành chính mới mới sau khi sáp nhập dự kiến là phường Trung Dũng.

Tại TP Long Khánh, nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Xuân Trung và phường Xuân Thanh vào phường Xuân An. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến tên là phường Xuân An.

Ngoài ra, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh cũng xác định các đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp bao gồm các xã: Bình Hòa, Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu); Phú Trung, Phú Sơn, Núi Tượng, Phú Lập, Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú); các phường: Tân Tiến, Tân Mai, Tam Hòa, Bình Đa (TP Biên Hòa).