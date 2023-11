Công an Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chánh Thanh tra Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Trần Ngọc Công, Phó Trưởng phòng Hậu Cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm Thượng tá Ngô Trọng Sáng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.

Tại lễ trao quyết định, đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm đều là cán bộ có năng lực, nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, có quá trình công tác, cống hiến trong lực lượng công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cán bộ ở cương vị công tác mới phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.