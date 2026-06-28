'Điều con chưa nói' - Hành trình 'cởi bỏ' im lặng của thế hệ GenZ

SVO - Giữa nhịp sống hối hả của tuổi trẻ, nhiều bạn trẻ GenZ vẫn giữ trong lòng những lời yêu thương chưa từng nói với bố mẹ. Sự kiện “Điều con chưa nói” diễn ra tại Hà Nội đã trở thành không gian chân thành, giúp các bạn cởi bỏ im lặng, kết nối lại những sợi dây gia đình vốn gần gũi nhưng đôi khi xa cách. Hành trình ấy không chỉ mang lại nước mắt và nụ cười mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Hành trình tìm lại lời yêu thương

Ngô Trần Khánh Như (trưởng BTC) chia sẻ, khó khăn lớn nhất không nằm ở khâu hậu cần hay kỹ thuật, mà là làm sao xây dựng một không gian đủ chân thành để mọi người sẵn sàng mở lòng. Chủ đề gia đình luôn gần gũi nhưng cũng rất nhạy cảm, đòi hỏi từng hoạt động phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để chạm đến cảm xúc thật sự.

“Dù có nhiều áp lực về thời gian và công tác tổ chức, nhưng khi thấy khán giả xúc động, viết thư cho gia đình hay mạnh dạn nói lời yêu thương, chúng mình cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng,” Khánh Như tâm sự.

Trưởng BTC Ngô Trần Khánh Như cùng gia đình tại sự kiện.

Khánh Như bật khóc và nói lời yêu thương với gia đình.

Nhiều bạn trẻ tham gia đã mang theo những “lời chưa từng nói”. Hải Hà (một khán giả) chia sẻ, trước khi chương trình diễn ra, điều cô ít nói nhất với bố mẹ là câu “Con cảm ơn bố mẹ!”. Dù biết bố mẹ đã hy sinh rất nhiều, nhưng vì ngại thể hiện cảm xúc, cô chưa bao giờ nói thành lời. Chương trình giúp cô nhận ra yêu thương không nên chỉ giữ trong lòng: “Tham gia chương trình hôm nay giúp mình nhận ra rằng, yêu thương không nên chỉ giữ trong lòng. Mình muốn về nhà và nói những điều đó với bố mẹ khi vẫn còn cơ hội”.

Hải Hà chia sẻ hành trình cảm xúc của bản thân.

Nam Khánh (một khán giả khác) cũng mang theo những xúc động riêng khi cùng gia đình tham gia sự kiện.

Nam Khánh cùng gia đình trong buổi chương trình.

Từ im lặng đến chủ động kết nối

Sau sự kiện, nhiều bạn trẻ như Hải Hà và Nam Khánh quyết định thay đổi. Trước đây, họ thường chỉ gọi điện khi có việc cần, nhưng giờ đây đã mong muốn chủ động hơn trong việc trò chuyện, hỏi thăm, lắng nghe và chia sẻ những điều bình thường nhất với gia đình.

Khoảnh khắc xúc động của một bạn sinh viên khi đọc lá thư từ mẹ.

Chương trình không chỉ dừng lại ở một buổi chia sẻ mà còn khơi dậy nhận thức sâu sắc hơn trong cộng đồng sinh viên. BTC kỳ vọng đây sẽ trở thành lời nhắc nhở thường trực về giá trị gia đình. Nếu sau chương trình, các bạn trẻ chủ động gọi điện về nhà nhiều hơn, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi hay bày tỏ tình yêu thương, đó đã là thành công lớn lao.

“Mình mong tinh thần kết nối và thấu hiểu trong gia đình sẽ được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng sinh viên,” đại diện BTC nhấn mạnh.

Đừng chờ đến dịp đặc biệt

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thông điệp từ sự kiện càng thêm ý nghĩa. Nhiều bạn trẻ nhận ra rằng, đừng chờ đến một dịp đặc biệt mới bày tỏ tình cảm. Đôi khi, chỉ một cuộc gọi, một lời cảm ơn hay một câu “Con yêu bố mẹ” cũng có ý nghĩa rất lớn. Điều khó nhất chính là mở lời lần đầu tiên, nhưng khi nói ra rồi, bạn sẽ thấy đó là điều hoàn toàn xứng đáng.

Những giá trị lan tỏa

Qua “Điều con chưa nói”, các bạn trẻ không chỉ cởi bỏ im lặng mà còn học cách dịu dàng hơn với hành trình trưởng thành của mình. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc, giúp tuổi trẻ thêm nghị lực vượt qua áp lực thành tích, những cô đơn giữa thành phố lớn và khát khao sống đẹp. Những chi tiết đời thường - một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm đoàn viên, hay đơn giản là lắng nghe - đang dần trở lại, mang theo hơi ấm của yêu thương.

Hành trình “cởi bỏ” im lặng của thế hệ GenZ không kết thúc ở một sự kiện. Đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta: Hãy bắt đầu ngay hôm nay, vì yêu thương không chờ đợi. Và có lẽ, khi những lời con chưa nói được cất lên thành lời, tuổi trẻ sẽ nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn trên con đường phía trước.

Bạn đã sẵn sàng mở lòng chưa? Một tin nhắn, một cuộc gọi, hay một cái ôm thật chặt - tất cả đều có thể bắt đầu từ hôm nay.