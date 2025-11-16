Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Diễn viên Ngọc Ánh xin lỗi

Thu An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn viên Phi Ngọc Ánh nhận sai, nói xin lỗi sau vụ livestream cầu cứu vì bị hành hung hồi tháng 10. "Trong cuộc sống không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện của gia đình bị mang lên làm chủ đề bàn tán. Nhưng trong giây phút đó tôi không suy nghĩ được gì cả nên mọi chuyện mới xảy ra như thế", nữ diễn viên nói.

Hôm 31/10, diễn viên Phi Ngọc Ánh cho biết cô bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng. Theo lời kể, mâu thuẫn phát sinh từ những xúc phạm và nghi ngờ, khiến cô và chồng cũ xảy ra cãi vã. Sau đó, cô mở livestream cầu cứu và báo công an.

Nửa tháng sau khi xảy ra sự việc, Phi Ngọc Ánh nhận sai, nói xin lỗi vì chuyện không hay của gia đình gây phiền hà, khiến mọi người lo lắng và hoang mang. "Trong cuộc sống không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện của gia đình bị mang lên làm chủ đề bàn tán. Nhưng trong giây phút đó tôi không suy nghĩ được gì cả nên mọi chuyện mới ra như thế", nữ diễn viên nói. Hiện tại, cô mong cuộc sống ổn định bên các con. Ngọc Ánh đã xóa video cầu cứu trên trang cá nhân.

538985664-10224533144274954-1678934717751592002-n-3672.jpg
Phi Ngọc Ánh nhận sai, nói xin lỗi sau vụ livestream cầu cứu cộng đồng mạng.

Nói thêm về tình hình sức khỏe, Phi Ngọc Ánh cho biết cô đã ổn sau ca phẫu thuật, tuy nhiên vẫn còn đau và phải hạn chế vận động. Nữ diễn viên tổn thương ở mũi, có chỗ gồ ghề, không được như xưa.

Trước đó, livestream cầu cứu của Phi Ngọc Ánh hút hơn 100.000 lượt xem. Cô xuất hiện với khuôn mặt đầy máu, bị vỡ xương mũi, gãy răng, mặt sưng khiến cư dân mạng hoang mang. Một số đồng nghiệp cũng an ủi, động viên Ngọc Ánh.

image.jpg
Phi Ngọc Ánh trước ca phẫu thuật.

Nữ diễn viên từng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Cô phát hiện ung thư tuyến giáp từ năm 2022. Thời điểm mới nhận tin, Phi Ngọc Ánh quyết định giấu gia đình để tự chống chọi. Cô từ chối nhiều dự án phim do sức khỏe không đảm bảo.

Sau thời gian điều trị, mọi chỉ số sức khỏe đạt mức ổn. Ngọc Ánh trở lại đóng phim nhưng thể trạng không được như xưa.

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là cascadeur lâu năm. Cô từng đóng phim Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Vết dầu loang. Phi Ngọc Ánh từng nhận giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018.

Thu An
#Ngọc Ánh #livestream cầu cứu #diễn viên #bạo lực gia đình #sức khỏe #phẫu thuật #ung thư

Xem thêm

Cùng chuyên mục