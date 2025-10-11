Diễn biến lạ trên thị trường đất nền

TPO - Trong khi đất nền ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng tăng giá mạnh thì khu vực TPHCM và vùng phụ cận lại có sự phân hoá. Cụ thể, phân khúc đất nền tại TPHCM cũ và Bình Dương đã “ấm” trở lại sau nhiều quý chững lại thì Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vẫn khá im ắng khi giá giảm 10% và lượng quan tâm giảm 13%.

Tăng ở nhiều địa phương

Theo báo cáo “Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025” của Batdongsan.com.vn, đất nền tại Đà Nẵng đang bùng nổ. Trong quý vừa qua, đất nền Đà Nẵng tăng giá 68% so với quý I/2023. Trong đó, khu vực Ngũ Hành Sơn tăng 33% giá, mức độ quan tâm tăng 48%, khu vực Sơn Trà tăng 41% giá và 32% quan tâm.

Ở Quảng Nam cũ, đất nền tiếp tục là phân khúc chủ lực, chiếm 83% lượng quan tâm. Cụ thể, Điện Bàn tăng 36% giá và Núi Thành tăng 22% nhờ làn sóng đầu tư theo các khu vực công nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Giá đất nền ở nhiều địa phương tiếp tục tăng mạnh.

Ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn cho biết, với việc kết hợp lợi thế về hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Đà Nẵng và quỹ đất rộng của Quảng Nam cũ, Đà Nẵng sau sáp nhập đã mở ra không gian phát triển mới và mạnh mẽ. Đây không chỉ là động lực cho phát triển kinh tế xã hội mà bất động sản cũng trở thành kênh hưởng lợi rõ rệt, thể hiện ở sự tăng trưởng mạnh mẽ về mức độ quan tâm và giá bán trong 9 tháng qua.

“Dù giá bán đã tăng trưởng mạnh trong năm 2025 nhưng mới vượt mức đỉnh năm 2019 chưa tới 15%, dù sau 6 năm. Với xu thế phát triển mới hậu sáp nhập và mặt bằng giá còn hấp dẫn, đất nền Đà Nẵng vẫn còn dư địa tăng trưởng”, ông Nghiệm nói.

Tại Hải Phòng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ rệt, nhờ nền tảng kinh tế vững chắc và chiến lược sáp nhập. Với đất nền, dù mức độ quan tâm chưa hoàn toàn phục hồi nhưng giá tăng 38% cho thấy khu vực trung tâm vẫn có tăng trưởng tốt. Đáng chú ý, tỷ trọng người tìm kiếm từ Hà Nội tăng nhanh, khẳng định sức hút liên vùng ngày càng rõ rệt.

Tại Hà Nội, thị trường bất động sản 2025 chứng kiến mức độ quan tâm có dấu hiệu phục hồi, giá bán tiếp tục tăng nhưng tốc độ đã chậm lại. Cụ thể, giá rao bán năm 2025 tăng lên 13%, giảm tốc so với mức tăng 39% ghi nhận trong năm 2024.

Đất nền cũng tăng 50%, đặc biệt bứt phá tại khu vực cận trung tâm và vùng ven. Dù giá tăng nhưng do tính chất đầu tư, đầu cơ nên đất nền nhạy cảm trước các biến động vĩ mô, mức độ quan tâm chưa có dấu hiệu phục hồi.

Giá tiếp tục neo cao

Tại TPHCM, Batdongsan.com.vn chỉ ra rằng, phân khúc đất nền tại TPHCM cũ và Bình Dương đã “ấm” trở lại sau nhiều quý chững lại. Giá đất trung bình tại TPHCM cũ tăng khoảng 6% lên mức 69 triệu đồng/m2, còn Bình Dương cũ ghi nhận mức tăng 5% lên 21 triệu đồng/m2 so với quý II/2025.

Còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vẫn khá im ắng khi giá giảm 10% và lượng quan tâm giảm 13%. Sự chênh lệch này phần nào cho thấy xu hướng dòng tiền đang ưu tiên những khu vực có quỹ đất rộng, hạ tầng hoàn thiện và kết nối thuận tiện với trung tâm, trong đó Bình Dương cũ nổi lên như vệ tinh phục hồi nhanh nhất nhờ hưởng lợi trực tiếp từ Vành đai 3.

Trong quý cuối cùng của năm nay, nguồn cung mới phân khúc đất nền vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm mở bán mới.

Trong khi đó, báo cáo Thị trường bất động sản TPHCM và vùng phụ cận quý III/2025 của DKRA Consulting chỉ ra, thị trường bất động sản của TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp và sức cầu thị trường ở một số phân khúc chủ đạo. Phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý III/2025 ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Thị trường đang có xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh khi nguồn cung mới trong quý đạt mức tăng khoảng 12% so với quý III/2024, tập trung tại khu vực Long An (cũ) khi chiếm 90% lượng sản phẩm mở bán mới trong quý.

So với quý III/2024, sức cầu chung của thị trường tăng khoảng 8%. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước và tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào cũng như sự mất cân đối cung cầu. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp đạt mức tăng trung bình 5% so với quý II/2025. Thanh khoản đạt nhiều tích cực khi duy trì đà tăng liên tục trong thời gian qua.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong quý cuối cùng của năm nay, nguồn cung mới phân khúc đất nền vẫn duy trì tình trạng khan hiếm, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm mở bán mới. Các địa phương thuộc nhóm đô thị vệ tinh như như Cần Giuộc (cũ), Bến Lức (cũ), Đức Hòa (cũ), Bình Dương (cũ)... tiếp tục đóng vai trò chủ lực về nguồn cung.

Sức cầu chung của thị trường được dự báo duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong đó khu vực Tây Ninh và TPHCM giữ vị thế chủ lực lượng tiêu thụ của thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tác động của chi phí đầu vào. Mặt bằng giá thứ cấp tiếp tục đà tăng khi niềm tin của nhà đầu tư dần cải thiện trong khi nguồn cung mới khan hiếm.