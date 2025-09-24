Đất nền vùng ven chạm mốc 200 triệu đồng/m2

TPO - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá đất nền tại Hà Nội phổ biến trong khoảng 60-100 triệu đồng/m2. Tại TPHCM dao động 60 - 120 triệu đồng/m2, trong khi một số khu vực ven đô và vùng phụ cận có giá chào bán lên tới 200 triệu đồng/m2.

Tăng mạnh

Theo báo cáo của Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), thị trường đất nền quý III/2025 tiếp tục chứng kiến những biến động rõ nét khi giá tại nhiều khu vực tăng trở lại. Làn sóng tăng giá tập trung chủ yếu ở những địa phương có dự án quy mô lớn được quy hoạch, triển khai và các khu vực vừa trải qua sáp nhập hành chính.

Thị trường đất nền đang sôi động.

Tại nhiều tỉnh, thành, sự xuất hiện của các khu đô thị, dự án hạ tầng quy mô đã nhanh chóng tạo sức bật cho giá đất nền. Bên cạnh đó, việc cả nước vừa hoàn tất đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng trở thành “chất xúc tác” mới khiến thị trường sôi động.

Theo đó, trong quý III/2025, giá đất nền tại Hà Nội và TPHCM biến động mạnh. Tại Hà Nội, Khu đô thị Đồng Mai tăng gần 4% đạt gần 146 triệu đồng/m2, Khu đô thị Hoàng Vân tăng 3% lên gần 25 triệu đồng/m2.

Ở TPHCM, nhiều dự án ghi nhận mức tăng giá đáng kể, như Bắc Rạch Chiếc tăng 5% lên gần 58 triệu đồng/m2, Topia Garden tăng 4% (63,6 triệu đồng/m2), Phương Trường An 6 tăng 4% (13,5 triệu đồng/m2), Lan Anh Residential tăng tới 5% đạt 9,6 triệu đồng/m2.

Không nằm ngoài xu hướng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa - những địa phương gắn liền với du lịch và hạ tầng phát triển cũng ghi nhận mức tăng giá đáng chú ý.

Nếu xét riêng trong tháng 9, thị trường đất nền tiếp tục ghi nhận nhiều biến động. Tại Hà Nội, Khu di dân Đền Lừ III tăng 3% đạt gần 260 triệu đồng/m2, Diamond Park New tăng 3%, lên 30 triệu đồng/m2.

Ở TPHCM, loạt dự án bật tăng gồm Khu dân cư Bình Hưng tăng 4% (87,8 triệu đồng/m2), Tăng Long River View tăng 3,6% (48,6 triệu đồng/m2), Nam Hùng Vương tăng 3,3% (87 triệu đồng/m2), Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 10 tăng 4% (60,3 triệu đồng/m2), Bà Rịa City Gate tăng 5% (13,3 triệu đồng/m2).

Đất nền có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và tách thửa hợp lệ vẫn là lựa chọn “ăn chắc mặc bền”, thu hút dòng tiền.

Đà Nẵng có sự tăng tốc ấn tượng, khi Lakeside Palace tăng 5% (36,4 triệu đồng/m2), Euro Village tăng 5,4% (77,1 triệu đồng/m2). Ở Khánh Hòa, Lotus Island tăng 5% (32,8 triệu đồng/m2), Khu đô thị VCN Phước Hải tăng 5,6% (101,8 triệu đồng/m2).

Hai thái cực

Theo các chuyên gia, một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy thị trường bất động sản quý III/2025 chính là việc sáp nhập các tỉnh thành. Sự khởi sắc trong quý III được xem như tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng cho những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, xu hướng phân hóa sẽ còn tiếp diễn, khi đất nền tại những khu vực có dự án trọng điểm, hạ tầng kết nối, cùng các địa phương vừa tái cấu trúc hành chính sẽ tiếp tục tăng giá. Ngược lại, những dự án xa trung tâm, thiếu tiện ích và không có lực đẩy hạ tầng sẽ khó giữ giá.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, những tháng cuối năm 2025, thị trường sẽ bước vào giai đoạn sôi động với khoảng 25.000 sản phẩm mới dự kiến ra mắt.

Phân khúc đất nền năm 2025 sẽ tăng giá trong khi các phân khúc khác chững lại.

Với đất nền, ông Đính cho rằng các sản phẩm có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và tách thửa hợp lệ vẫn là lựa chọn “ăn chắc mặc bền”, thu hút dòng tiền của những nhà đầu tư ưa sự an toàn và lợi nhuận ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam cho biết, phân khúc đất nền năm 2025 sẽ tăng giá trong khi các phân khúc khác chững lại. Theo đó, từ quý II/2025, phân khúc đất nền sẽ đạt tốc độ thanh khoản tốt hơn, sôi động hơn. Trong đó, đất nền vẫn sẽ là phân khúc dẫn dắt thị trường.

Từ quý I/2026 đến quý IV/2026, đây sẽ là thời điểm thị trường đi vào quỹ đạo ổn định. Mức giá và khả năng thanh khoản bật tăng ở đa dạng loại hình. Đây có thể coi là viễn cảnh đẹp nhất của thị trường bất động sản, sau khoảng thời gian dài rơi vào trầm lắng.